vor 39 Min.

Drei Stunden nach Urteil wieder eine Straftat

Ein Mann bekommt an seinem Geburtstag eine saftige Geldstrafe wegen Drogenbesitzes. Kurz darauf erwischt ihn die Polizei erneut.

Von Wolfgang Widemann

Kaffeetrinken mit der Familie, ein wenig feiern mit Freunden, sich einfach einen schönen Tag machen – so stellen sich wohl viele Menschen ihren Geburtstag vor. Ein Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis wurde in dieser Woche 26 Jahre alt. Den Tag wird er wohl nicht so schnell vergessen. Der verlief nämlich einigermaßen unangenehm. Die Vorkommnisse haben möglicherweise weitreichende strafrechtliche Folgen. Grund: Nur wenige Stunden, nachdem der Mann wegen eines Drogendelikts vom Amtsgericht Nördlingen verurteilt worden war, machte er sich in Rain gleich doppelt strafbar.

Doch der Reihe nach: Am Nachmittag wurde dem mehrfach Vorbestraften der Prozess in Nördlingen gemacht. Die Polizei hatte in der Wohnung des 26-Jährigen knapp ein halbes Gramm Haschisch gefunden.

Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro

Normalerweise hat dies keine großen juristischen Konsequenzen. Jedoch stand der Angeklagte unter offener Bewährung. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb sogar eine Gefängnisstrafe von vier Monaten. Richterin Katrin Wegele beließ es auch vor dem Hintergrund, dass der Mann einen Job hat, bei einer Geldstrafe. Die fiel freilich saftig aus: 7200 Euro (120 Tagessätze).

Keine drei Stunden später kontrollierte in Rain eine Streife der Polizei den 26-Jährigen. Der war mit einem Auto unterwegs – und konnte keinen Führerschein vorweisen. Wie auch, hat er doch noch nie einen besessen. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Damit nicht genug: Die Beamten bemerkten Anzeichen, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Schnelltest reagierte positiv – unter anderem auf den Wirkstoff THC, der in Marihuana oder Haschisch vorkommt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die nahm ein Arzt auf der Dienststelle vor.

Eine weitere Gerichtsverhandlung wird es geben

Die Gesetzeshüter stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Was neben dem neuen Strafverfahren wegen der illegalen Fahrt auf den Mann noch bezüglich der Drogengeschichte zukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Eines zeichnet sich schon jetzt ab. Es wird wohl eine weitere Gerichtsverhandlung geben. Gut möglich, dass die mit einer Haftstrafe endet – und der Straftäter seinen 27. Geburtstag lediglich mit einigen Zellengenossen feiern kann.

