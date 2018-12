vor 58 Min.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Eine 57-jährige Autofahrerin hat eine Verkehrssituation in Wemding falsch eingeschätzt. Das hatte weitreichendere Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Wemding wurden drei Personen verletzt. Eine 57-jährige Autofahrerin kam gegen 14.30 Uhr aus Richtung Amerbach und wollte nach links in die Oettinger Straße abbiegen. Eine nachfolgende 24-Jährige hielt hinter ihr an. Beim Abbiegen schätzte die Unfallverursacherin laut Polizei wohl die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein oder übersah ihn gar. Als sie in die Oettinger Straße abbog, wurde sie von dem Pkw eines 35-jährigen Mannes hinten rechts gerammt. Von dort schleuderte die Unfallverursacherin auf den Grünstreifen. Der junge Mann kam nach links ab und stieß mit der auf der Gegenfahrbahn stehenden 24-Jährigen fast frontal zusammen. Die Fahrzeuge wurden durch die Kollisionen total beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Beteiligten, davon die Unfallverursacherin und der 35-Jährige kamen mit Verletzungen in die Kliniken nach Donauwörth und Nördlingen. Der Sachschaden wird auf rund 19000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Wemding und Amerbach wurden durch die Leitstelle alarmiert und waren mit etwa 20 Mann an der Unfallstelle. (dz)

