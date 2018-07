11:03 Uhr

Dreijähriges Kind und zwei Männer werden bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 4500 Euro hat sich in Donauwörth ereignet.

Auf der Nürnberger Straße kommt es zu einem „Auffahrer“. Der Verursacher will von dem Geschehen aber nichts mitbekommen haben.

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 4500 Euro hat sich in Donauwörth ereignet. Am Samstag, kurz nach 12 Uhr, fuhr nach Auskunft der Polizei ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Nürnberger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuthstraße musste er eine Vollbremsung machen, da ein 49-Jähriger aus dieser nach links in die Nürnberger Straße einfuhr und ihm dabei die Vorfahrt nahm. Ein 25-Jähriger, der hinter dem 58-Jährigen fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf.

Der 49-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte im Nachgang an der Halteradresse angetroffen werden, wobei er den Beamten zufolge angab, dass er das Unfallgeschehen nicht mitbekommen habe. Sowohl der 25-Jährige als auch der 58-Jährige wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries Klinik gebracht. Für ein dreijähriges Mädchen, das bei dem 58-Jährigen im Wagen saß, wurde zunächst der Rettungshubschrauber angefordert. Es konnte jedoch im Anschluss an seine Eltern übergeben werden, da nur minimale Verletzungen vorlagen. Der Pkw des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

