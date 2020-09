vor 39 Min.

Dreiklang Gedanke-Bild-Farbe

Die Mittwochsmaler stellen aus. Am Wochenende sind die Bilder im Rathaus zu sehen

Eine Kunstausstellung ist fester Bestandteil des alljährlichen Programms im Harburger Kulturherbst. So ist auch diesmal im Fremdenverkehrsraum der Stadt Harburg eine bemerkenswerte Ausstellung von Künstlern zu sehen, die im Landkreis nicht ganz unbekannt sind.

Die Mittwochsmaler haben sich der Aquarellmalerei verschrieben. Sie alle besuchten mehrere Kurse an der Volkshochschule Donauwörth bei ihrem Dozenten Jürgen Timm, der diese Kurse bereits seit 1992 leitet. Aus den anfänglichen Einführungskursen entwickelten sich nach und nach Fortgeschrittenenkurse, und mittlerweile hat die 18-köpfige Gruppe einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht.

Die Natur als Umwelt des Menschen, die das Leben ermöglicht, ist das zentrale Thema. Dabei wird die Umgebung im Ganzen und im Detail beobachtet und dann malerisch umgesetzt. Dieser Dreiklang Gedanke-Bild-Farbe soll dem Betrachter einen unmittelbaren Zugang zur Natur ermöglichen. Nach dem Motto: „Suchet, so werdet ihr finden.“

Wer die Ausstellung im Harburger Rathaus noch in natura sehen möchte, hat dazu am kommenden Wochenende noch an folgenden Tagen Gelegenheit: Samstag, 3. Oktober, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag 4.Oktober, 11 bis 17 Uhr. Als zusätzliches Angebot kann die Ausstellung online betrachtet werden. Unter dem Link https://www.stadt-harburg-schwaben.de/kultur/#group-17-1 sind alle Bilder in digitaler Form auf der Homepage der Stadt Harburg zu sehen. Diese besondere Form der Präsentation ist bisher im Kulturherbst einmalig und wird voraussichtlich bis zum 17. Oktober erreichbar sein. (dz)

Themen folgen