11:41 Uhr

Dreiste Unfallfahrer flüchten

Video-Aufzeichnung zeigt die Täter in der Donaumeile

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Donauwörth nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Der erste Fall ereignete sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurde um diese Zeit auf dem am Parkplatz der Donaumeile ein geparkter schwarzer BMW an der Fahrerseite angefahren und erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin fährt einen silberfarben lackierten VW.

Der Unfall ist auf den Videoaufzeichnungen, die die Kameras in der der Donaumeile festgehalten haben, gut zu erkennen. Ebenso ist eindeutig zu sehen, dass die Insassen des VWs aussteigen und sich den Schaden ansehen. Die Fahrerin des Unfallfahrzeuges, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

Der zweite Vorfall passierte im Harburger ortsteil Großsorheim. Dort war am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein Sattelzug – von der B 25 kommend – unterwegs und wollte nach links in Richtung Mauren abbiegen. Dabei stieß der Fahrer vermutlich mit dem ausschwenkenden Auflieger des Lkw an das dortige Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“, wodurch dieses abgeknickt wurde. Er setzte seine Fahrt ohne jegliche Reaktion fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (dz)

