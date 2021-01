vor 16 Min.

Driftende Autos stören in Donauwörth auch die Nachbarn

Plus Auf Festplatz in Donauwörth und anderswo schleudert offenbar eine ganze Reihe von Autofahrern gerne über schneebedeckte Flächen. Das gefällt nicht jedem.

Von Wolfgang Widemann

Der Drang nach ein bisschen Abwechslung und Aktion hat in den vergangenen Tagen offenbar eine ganze Reihe von vor allem jüngeren Menschen dazu verleitet, auf mit Schnee bedeckten Parkplätzen mit dem Auto herumzufahren und auf dem rutschigen Untergrund zu driften. Ein Anwohner des Festplatzes an der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth schildert, dass „diese Fahrerei und Schleudertrainings“ auf der großen Fläche – im Volksmund auch „Schwabenhallenparkplatz“ genannt – am vorigen Sonntag den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden andauerten. Zusammengerechnet seien es an diesem Tag „mindestens 30 Fahrzeuge“ gewesen. Die Bewohner der umliegenden Häuser nerve das.

Bei der Polizei gehen Beschwerden über das Geschehen auf dem Festplatz in Donauwörth ein

Auch bei der Polizeiinspektion Donauwörth gingen laut Pressesprecher Stephan Roßmanith inzwischen mehrere Anrufe ein, mit denen sich Anlieger über den Lärm beschwerten, der durch die aufheulenden Motoren bei den Schleudermanövern entsteht.

Wie berichtet, hat die Polizei während einer Streifenfahrt am Montag kurz nach 20 Uhr einen 20-Jährigen gestoppt, der mit seinem Pkw auf dem Parkplatz gerade über den Schnee driftete – was durchaus gefährlich gewesen sei, wie die Beamten feststellten. Der junge Mann (und seine 14-jährige Begleiterin) erhielten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die geltenden coronabedingten Beschränkungen. Demnach dürfen die Menschen im Lockdown auch tagsüber die Wohnung nur aus einem „triftigen Grund“ verlassen.

Die Verordnung zählt 13 Ausnahmen vor, unter anderem Beruf, Schule, Einkaufen und Sport an der frischen Luft. Weil sich der 20-Jährige und seine Beifahrerin jedoch nur zum „Vergnügen“ auf dem Festplatz aufhielten, müssen sie mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen.

Auch Kritik am Vorgehen der Polizei in Donauwörth

In den sozialen Medien führte das Vorgehen der Polizei zu zahlreichen Reaktionen. Mancher kritisiert die Anzeige. Andere sehen im Driften auf den schneebedeckten Flächen nichts Verwerfliches. „Das ist ein Muss jedes Jahr. Sobald Schnee liegt ab auf den Parkplatz zum Driften“, schreibt ein Nutzer. Laut Polizei waren anscheinend auch am Montag bis kurz vor der Kontrolle mehrere Fahrer am Platz an der Neuen Obermayerstraße zugange. Aufgrund der Beschwerden der Nachbarn werde im Zuge des Streifendiensts künftig verstärkt am Festplatz kontrolliert.

