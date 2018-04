06:02 Uhr

Dringend Hebamme gesucht

Zwei erfahrene Geburtshelferinnen reden über die Ursachen, Erlebnisse mit Eltern und die liebenswerten Seiten ihres Berufes.

Von Christian Mühlhause

Anna Stempel-Bullach kann sich noch gut an ihren ersten Arbeitstag erinnern. „Ich habe gezittert und es war kein Arzt im Haus. Immerhin haben mir die Kolleginnen ihre Telefonnummer da gelassen, das hat mich etwas beruhigt.“ Das war im Jahr 1994. Inzwischen hat die Hebamme tausenden Kindern aus der Region auf die Welt geholfen. Inzwischen gibt es allerdings immer weniger junge Menschen, die den Beruf ergreifen wollen und auch viele selbstständige Kolleginnen haben den Beruf in den vergangenen Jahren aufgegeben.

Bayern trifft das Thema besonders stark, weil es hier an den Kliniken kaum festangestellte Hebammen gibt. „Unter Franz Josef Strauß entstanden viele Kreiskrankenhäuser mit Geburtsstation. Da es in dünn besiedelten Landkreisen mit wenigen Geburten nicht sinnvoll war, Hebammen als Arbeitnehmerinnen einzustellen, sind die meisten selbstständig“, erklärt Hebamme Corinna Rickl. Auch sie schwärmt von ihrem Beruf. Es sei dieser eine Moment, der ihren Beruf so unvergesslich mache: „Wenn das Kind das Licht der Welt erblickt und die Augen der Eltern besonders intensiv Leuchten. „Dann bin auch ich für einen kurzen Moment Teil der Familie, das ist ein tolles Gefühl.“ Die beiden Hebammen betreiben eine Praxisgemeinschaft in Donauwörth, arbeiten allerdings jeweils auf eigene Rechnung. „Das ist wichtig, weil wir bei einem eventuellen Haftungsfall sonst beide in die Haftung genommen würden“, sagt Stempel-Bullach.

Früher Tausende Bewerberinnen

Inzwischen haben immer mehr Schwangere Probleme, überhaupt eine Hebamme zu finden, die sie betreut. Als Rickl Ende der Achtziger ihre Ausbildung machte, bewarben sich noch Tausende um die 20 Ausbildungsplätze, erinnert sie sich. Besonders kritisch ist laut den beiden Frauen die Situation inzwischen in der Geburtshilfe. Hier habe sich die Zahl der Kolleginnen in den vergangenen Jahren halbiert. Zuletzt gab es unter anderem in Dillingen und Schwabmünchen Personalprobleme und die Geburtsstationen mussten schließen. Dillingen ist wohl bis Juni dicht. In Schwabmünchen wird die Station voraussichtlich vom 1. Mai bis Herbst abgemeldet, weil zu dem Datum zwei Hebammen gekündigt haben. Laut Rickl ist auch im Raum Pöttmes die Situation seit Längerem sehr angespannt. Im Landkreis Donau-Ries mache sich das Problem auch bemerkbar, noch sei die Situation aber „im Vergleich besser“, so Rickl.

Dass sich die Situation verschärft hat, hänge vor allem damit zusammen, dass die Gesetzlichen Krankenkassen die Regeln verändert haben zum 1. Oktober vergangenen Jahres. „Wir dürfen nur noch maximal zwei Schwangere gleichzeitig im Kreißsaal bei der Geburt begleiten. So soll, so ist zumindest die Argumentation, eine bessere Betreuung sichergestellt werden. Interessanterweise gibt es diese Beschränkung für festangestellte Hebammen nicht. Die Kolleginnen könnten auch acht Frauen unterstützen. Da wird mit Fallpauschalen über die Klinik abgerechnet“, so Stempel-Bullach.

Ein weiterer Knackpunkt ist laut Rickl das Vergütungssystem. Die Hebammen übernehmen, wie Belegärzte auch, Schichten in den Krankenhäusern. Bezahlt werden sie aber nicht nach Arbeitsstunden, sondern nach erbrachter Leistung. Für die Geburtsdauer von einer Stunde und die Nachbetreuung von drei Stunden erhalten die Hebammen 150 Euro brutto. Netto sind das etwa 68 Euro. Dauern Geburten länger, steigt der Verdienst, so die Hebamme. Läuft es ganz schlecht, werden während ihres Dienstes gar keine Kinder geboren und sie verdient nichts. Von den Einnahmen müssen dann auch noch andere Kosten wie beispielsweise die Beiträge zur Haftpflicht- und zur Rentenversicherung und die Kosten für die Praxis bezahlt werden. Hinzu kommt ein zeitaufwendiges Qualitätsmanagement.

40 Euro brutto für einen Hausbesuch

Auch die Hausbesuche, ein wichtiger Bestandteil der Nachsorge, sind finanziell nicht nennenswert attraktiver. 40 Euro brutto gibt es dafür. Der zeitliche Rahmen, den die Gesetzliche Krankenkasse vorgibt, ist eng. Die Hebammen sollen Termine in maximal 20 Kilometer Entfernung annehmen und nicht mehr als 20 Minuten je Hausbesuch benötigen“, berichtet Rickl. Dass sei aber gerade beim ersten Kontakt, wenn es um Themen wie die Kinderpflege gehe „nicht ansatzweise“ zu schaffen. Selbiges gelte auch für Stillprobleme, so Stempel-Bullach. „Ich muss mir ja erst einmal ein Bild machen von der Situation und dann überlegen, wie das Problem behoben werden kann.“

Ein großer Unterschied zu früher sei auch, dass die meisten Kliniken inzwischen Präsenzzeiten vorschreiben. „Früher waren wir daheim und wurden zur Geburt gerufen“, sagt Rickl. So konnten sie und die anderen Hebammen zwischendrin den Haushalt erledigen oder sich um die eigenen Kinder kümmern. Dazugekommen seien auch unbezahlte Bereitschaften. Wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändere, werde die Situation „noch schlimmer werden“, glaubt sie.

Verschärft wird die Situation zudem noch durch steigende Geburtenzahlen. Laut Statistikamt des Landkreises lag im Landkreis Donau-Ries diese im Jahr 2014 bei 1,5 Kindern je Frau. 2016 waren es 1,67. Rickl und ihre Kollegin empfehlen Schwangeren sich zwischen der achten und zwölften Woche eine Hebamme zu suchen. „Wir müssen wöchentlich Frauen abweisen, weil wir keine Kapazitäten mehr haben. Wer erst spät mit der Suche beginnt, hat schlechte Karten“, so Rickl. Sie selbst betreue Frauen nur bei der Geburt, wenn sie diese während der Schwangerschaft schon kennengelernt hat. Auch Plätze in Vorsorge- und Rückbildungskursen sind inzwischen wegen der gestiegenen Geburtenzahlen immer schwerer zu bekommen.

Stempel-Bullach empfiehlt jeder Frau, die keine Hebamme findet, bei der ihrer Krankenkasse Druck zu machen. „Sie haben einen Anspruch auf diese Leistung. Dann sollen sich die Krankenkassen kümmern.“ Sie rät zudem, das Problem auch beim Hebammenverband zu melden, damit diese ein noch bessereres Bild „vom Ausmaß der Unterversorgung“ bekommen und damit argumentieren können.

Die beiden Hebammen haben sich im Donauwörther Krankenhaus kennengelernt und dort mehr als 15 Jahre zusammengearbeitet. Inzwischen sind sie aber an anderen Häusern, weil die Wahrscheinlichkeit von Einnahmen dort aufgrund der höheren Geburtenzahlen größer ist. Stempel-Bullach arbeitet am Josefinum in Augsburg und Rickl in Neuburg. Rickl hat sich vorgenommen, nicht mehr so viel zu arbeiten, sagt sie. „Mein erklärtes Ziel ist es, mindestens einen Tag in der Woche frei zu haben und nicht mehr als zwölf Stunden am Tag zu arbeiten.“ Hebamme sei ein Beruf, der ohne den Rückhalt und die Hilfe der eigenen Familie im Alltag nicht darstellbar sei, betonen beide Geburtshelferinnen.

Auch die Väter können helfen

Der Beruf wird von den Rahmenbedingungen immer schwieriger und zugleich immer wichtiger, sagen sie. „Vor 30 Jahren waren die Frauen noch 14 Tage in der Klinik und wurden das Leben mit dem Baby vorbereitet. Heute sind es oft nur noch ein oder zwei Tage, dann gehen die Frauen wieder nach Hause und sind nicht so gut auf die neue Situation vorbereitet.“ Deshalb empfehlen die Hebammen den Vätern, die ersten vier bis sechs Wochen nach der Geburt daheim zu bleiben, bis sich die Situation eingespielt hat. „Und der Mann soll die Zeit bitte nicht nutzen, um die Einfahrt neu zu pflastern, sondern für seine Frau als moralische Unterstützung greifbar sein“, sagt Rickl.

Was die beiden Geburtshelferinnen auch vermehrt beobachten: Viele Eltern setzen sich extrem unter Druck und wollen alles richtig machen und steigern sich unnötig bei vermeintlichen Kleinigkeiten hinein. Das beginne bei der Erwartungshaltung wie die Schwangerschaft verlaufen soll bis hin zum Ablauf der Geburt und der ersten Tage. „Manche verlieren dabei jegliche Flexibilität und können sich nicht mehr auf neue Situationen einstellen“, sagt Stempel-Bullach. Sie glaubt, dass gesellschaftliche Veränderungen ein zentraler Grund dafür sind. „Früher gab es viel mehr Kinder und sie waren selbstverständlicher Bestandteil in den Großfamilien. Heute gehören Kinder nicht mehr unbedingt zum Alltag der Menschen.“

Ihren Beruf machen die beiden Frauen trotz der Umstände nach wie vor sehr gerne. Jede Geburt und jede Familie sei anders, dass mache die Aufgabe abwechslungsreich. Und dann sei da ja noch ein langfristiger Effekt, der immer wieder Grund zur Freude gebe, so Rickl: „Teils bedanken sich heute noch Mütter bei mir, wenn wir uns in der Stadt begegnen, obwohl ihr Nachwuchs inzwischen selbst schon erwachsen ist.“

