20.03.2021

Drogen: Polizei findet "weißes Pulver" in Tapfheim

Die Polizei hat bei zwei jungen Männern in Tapfheim Drogen gefunden. Um was es dabei geht.

In der Dillinger Straße in Tapfheim haben zwei junge Männer laut Polizeiangaben gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Am Freitag, 10.40 Uhr, wurden die zwei Radfahrer einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Da sich dabei den Angaben der Polizei zufolge Verdachtsmomente ergaben, dass die beiden Männer verbotene Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz mit sich führten, wurden beide Männer durchsucht. Während der Durchsuchung des 28-Jährigen zog dessen 24-jähriger Begleiter eine Druckverschlusstüte mit weißem Pulverinhalt und eine Krankenversicherungskarte aus seiner Tasche. Anschließend fing er an, beides abzulecken. Dies wurde von den Beamten unterbunden und das Tütchen mit vermutlichem Amphetamininhalt sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. (dz)

