15:04 Uhr

Drogenfahrt und Fluchtversuch

Ein 19-Jähriger fuhr in Rain bekifft Auto - und flüchtete schließlich vor der Polizei.

In der Neuburger Straße in Rain wollten die Beamten der Polizeiinspektion Rain am Sonntag gegen 23 Uhr die Insassen eines Autos kontrollieren. Der Fahrer des Fahrzeugs versuchte jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit über das angrenzende Wohngebiet zu flüchten. Als dies offensichtlich nicht gelang, stellte er schnell seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand ab und wollte zu Fuß flüchten. Die Beamten konnten ihn schließlich im Buchenweg stellen. Bereits bei der Ansprache fiel auf, dass der ortsansässige junge Mann unter Rauschmitteleinfluss stand. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Autofahrer kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei dem 19-jährigen an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (dz)

