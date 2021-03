vor 48 Min.

Drogenhandel: Paar aus Rain soll ins Gefängnis

Plus Das Amtsgericht Nördlingen verurteilt einen Mann und eine Frau aus Rain zu mehrjährigen Haftstrafen. Das sind die Vorwürfe.

Ein Paar aus Rain hat im Jahr 2018 über Monate hinweg einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben. Zu diesem Ergebnis ist nun das Schöffengericht in Nördlingen gekommen. Es verurteilte die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen.

Die Anklage warf dem 34-Jährigen und seiner Partnerin, 27, vor, Geschäfte mit Amphetamin, Ecstasy und Marihuana gemacht zu haben. In 26 Fällen soll das Paar Drogen verkauft haben. In einer Wohnung in Rain sollen sich in zwei Fällen größere Mengen Rauschgift befunden haben – was den Tatbestand eines Verbrechens erfüllt haben soll.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung kommen Amphetamin und Ecstasy zum Vorschein

Konkret warf die Anklageschrift dem Paar vor, in einem Fall mindestens 170 Amphetamin- und 200 Ecstasy-Tabletten in der Wohnung aufbewahrt zu haben. Bei einer Durchsuchung der Räume kamen schließlich 75 Gramm Amphetamin, 18 Ecstasy-Tabletten und etwas Marihuana zum Vorschein.

Die Angeklagten machten in dem Prozess zunächst gar keine Angaben. Ein Zeuge, der angab, Stoff von dem Paar bezogen zu haben, wiederholte seine Aussagen. Die Polizisten, die in der Sache ermittelt haben, berichteten unter anderem, dass sich die Angaben, die der Belastungszeuge auch bezüglich anderer Personen gemacht habe, bestätigt hätten.

Der Verteidiger des Mannes fordert einen Freispruch

Die Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe gegen die Angeklagten als erwiesen an – und forderte Haftstrafen von drei Jahren und elf Monaten für den Mann sowie von drei Jahren und drei Monaten gegen die Frau. Der Verteidiger des 34-Jährigen forderte hingegen einen Freispruch. Sein Mandant habe nichts mit den Drogengeschäften zu tun gehabt. Der Anwalt der 27-Jährigen erklärte, diese könne nur für das Rauschgift, das bei der Durchsuchung entdeckt worden sei, zur Verantwortung gezogen werden. Hier sei eine Bewährungsstrafe ausreichend.

Das Gericht unter Vorsitz von Ruth Roser kam jedoch zu dem Schluss, dass das Paar sehr wohl gemeinsam Geld mit Drogenhandel verdient habe. Die Urteile: drei Jahre und drei Monate Gefängnis für den 34-Jährigen sowie zwei Jahre und neun Monate Haft für die 27-Jährige.

Der 34-Jährige aus Rain ist bereits vielfach vorbestraft

Interessant: Beide waren für die Justiz keine unbeschriebenen Blätter. Der Mann hatte bereits elf Eintragungen im Bundeszentralregister, darunter mehrere Gewaltdelikte, aber auch einschlägige Verurteilungen. Die Frau war zweimal wegen Betäubungsmittel-Angelegenheiten vorbestraft.

