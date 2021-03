12.03.2021

Drogenkonsum im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth

Im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth haben zwei Männer Drogen konsumiert. Es wird aber auch noch wegen anderer Gesetzesverstöße ermittelt.

Im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth haben sich Leute, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, wieder einmal Ärger eingehandelt.

Wieder einmal hatte die Polizei im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth zu tun. Dieses Mal handelten sich zwei junge Männer mächtig Ärger ein, unter anderem, weil sie Rauschgift konsumierten.

Eine Streife stieß am Donnerstag um 20.45 Uhr auf dem obersten Stockwerk auf das Duo. Das saß dort in einem Auto – was die Gesetzeshüter schon mal auf den Plan rief. Grund: Das Parkhaus darf lediglich zum Parken genutzt werden. Darauf wird auf Schildern hingewiesen. Der 22- und der 21-Jährige konnten auch keinen triftigen Grund vorbringen, warum sie sich im öffentlich Raum aufhielten.

Damit nicht genug: Die Beamten stellten bei den Männern Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Deshalb wurden die Verdächtigen durchsucht. Dabei griff der 22-Jährige plötzlich in seine Jackentasche und warf einen sogenannten Marihuana-Crusher sowie das darin noch enthaltene Rauschgift vom Parkdeck. Eine zweite Polizeistreife fand den Gegenstand dann neben den Bahngleisen.

Die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs

Die Polizei durchsuchte in der Folge das Zimmer des jungen Mannes in einer Wohnung in Donauwörth. Die Gesetzeshüter fanden weitere Betäubungsmittel und Drogenutensilien sowie eine Feinwaage – und stellten dies alles sicher. Zwar konnten die Polizisten dem Duo nicht nachweisen, vorher unter dem Einfluss des Rauschgifts mit dem Pkw gefahren zu sein (sie nahmen dem Fahrer vorsichtshalber den Schlüssel ab), jedoch erfolgten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Infektionsschutzgesetz. Zudem wird wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ermittelt. (dz)

