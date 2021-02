03.02.2021

Druck aus dem Thema Schule nehmen

Bei Kindern und Eltern herrscht gerade viel Unsicherheit. Was eine Erziehungsexpertin in dieser Situation rät

Wie lange werden die Schulen noch geschlossen bleiben? Was bedeutet das Verschieben der Zwischenzeugnisse? Wie sollen Leistungen benotet werden? Beinahe täglich erhalten Schulkinder derzeit neue Informationen. Damit wachsen auch Ängste und Unsicherheiten. Was können Eltern tun? „Die große Verunsicherung, die aktuell überall in der Gesellschaft spürbar ist, überträgt sich auch auf die Kinder“, schildert Cornelia Blässing von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donau-Ries. „Dazu kommt, dass an jeder Schule, bei jedem Lehrer und natürlich auch in jeder Familie die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für den momentan herrschenden Distanzunterricht andere sind.“

Viele Heranwachsende hätten Angst, mit dem Lernstoff nicht alleine klarzukommen, und so keine Chance auf einen guten Abschluss zu erhalten, weiß Erziehungsberaterin Blässing. Darum ermutige sie Eltern ganz bewusst zu viel Gelassenheit: „Nehmen Sie den Druck von sich selbst und vor allem von ihren Söhnen und Töchtern!“ Eltern seien keine (Hilfs-)Lehrer. Vielmehr hätten sie derzeit noch viel mehr als sonst die Aufgabe, ihre Kinder zu beschützen und in einer guten Beziehung mit ihnen zu bleiben, um sie emotional gut durch diese Ausnahmesituation zu begleiten.

Das gelinge zum Beispiel durch viele gute Momente in der Familie. „Eltern sollten viel öfter mal sagen: Jetzt ist Schluss mit Schule für heute! Auch, wenn nicht alles gemacht ist“, rät Blässing. Viel wichtiger seien gemeinsame Erlebnisse, sich ganz oft in den Arm zu nehmen und in guter Beziehung zu sein. Denn: „Wir brauchen jetzt alle viel mehr Seelenfutter.“ Wenn Eltern das Gefühl haben, mit der momentanen Situation nicht mehr klarzukommen, stehen ihnen die KJF-Erziehungsberater nach wie vor persönlich, telefonisch, per Online- oder Videoberatung zur Seite. (pm)

KJF Kinder- und Jugendhilfe Donauries, Äbtissin-Gunderada-Straße 3, Donauwörth, Telefon 0906/746600, E-Mail eb.donauries@kjf-kjh.de. Mit Außenstelle in Nördlingen. Internetseite: www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden.

