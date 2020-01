vor 36 Min.

E-Bike wird samt Anhänger aus privatem Hof geklaut

Das Rad im Wert von 3400 Euro stand in einem versperrten Hofraum eines Einfamilienhauses - und war zudem laut Besitzer mit einem eigenen Schloss verriegelt.

Dreister Diebstahl in Asbach-Bäumenheim: Unbekannte haben von einem Grundstück ein Elektro-Mountainbike samt angekoppeltem Anhänger zur Kinderbeförderung gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, zu. Das Gespann stand in einem versperrten Hofraum eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße.

Mit einem Schloss gesichert

Das Fahrrad war nach Angaben des Geschädigten mit einem Schloss zwischen Hinterrad und Sattelrohr gesichert. Um das Rad samt Anhänger zu stehlen, musste dieses über das verschlossene Hoftor beziehungsweise den Gartenzaun gehoben werden.

Bei der Beute handelt es sich um ein E-Rad der Marke Cube Reaction Hybrid SL in der Farbe blau. Der Anhänger der Marke Thule Chariot XS2 ist blau-schwarz. Wert: rund 3400 Euro.

Zeugin sieht Kleintransporter

Einer Zeugin war am Vortag ein weißer Kleintransporter aufgefallen, der langsam durch die Siedlung fuhr. Besetzt war das Fahrzeug, an dem Überführungskennzeichen montiert waren, mit zwei Männern. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

