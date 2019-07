vor 51 Min.

E-Biker stößt mit Radlerin zusammen

63-jährige Frau wird schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Radler wurden beide Beteiligte verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Radwegeführung nördlich der Zirgesheimer Straße. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger E-Biker Richtung Promenade. Eine 63-jährige Radlerin war in Gegenrichtung unterwegs. Im Bereich eines mittig angebrachten Absperrpfostens fuhr der E-Biker in Fahrtrichtung links an dem Pfosten vorbei. Auf dieser Seite kam ihm aber auch die Radlerin entgegen, die sich rechts gehalten hatte. Beide Radler stießen frontal zusammen und stürzten zu Boden. Während der 46-Jährige den Sturz mit leichteren Verletzungen überstand, wurde die Unfallgegnerin schwer verletzt. Sie kam mit dem Sanka in die Donau-Ries Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

