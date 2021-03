17:51 Uhr

E-Scooter-Fahrer in Donauwörth mit Promille

Die Polizei hat in Donauwörth einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer gestoppt.

Eine Polizeistreife hat am Donnerstag einen 33-jährigen Mann angehalten, der mit seinem Elektro-Tretroller (E-Scooter) in der Industriestraße in Donauwörth unterwegs war. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 0,8 Promille. Da der benutzte E-Scooter ein Kraftfahrzeug darstellt, gelten hier dieselben Alkoholgrenzen wie beim Autofahren. Die Gesetzeshüter nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle, um einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchzuführen. Dieser bestätigte den bereits vor Ort gemessenen Wert. Zusätzlich wurde der motorisierte Tretroller sichergestellt. Eine Anzeige gegen den Mann war die polizeiliche Folge. (dz)

