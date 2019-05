vor 49 Min.

EU: Herausforderung und Leistung

Die Einschätzung der Kreisvorsitzenden der regionalen Parteien – Teil 2

Zur Europawahl fragt unsere Zeitung die Kreisvorsitzenden der regionalen Parteien, die auch im Landtag sitzen, was sie über die EU denken.

Was ist in den nächsten zehn Jahren die größte Herausforderung für die EU?

Der Schutz unserer Schlüsseltechnologien, eine gemeinsame Außenpolitik, Sicherheit und Migration, Klimapolitik. Eine übergeordnete Frage, die mir besonders am Herzen liegt, wird aber sein: Wie kann es Europa gelingen, die jungen Menschen wieder für dieses historische Projekt zu begeistern. Frieden und offene Grenzen sind für diese Generation selbstverständlich.

Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird es sein, der auf dem ganzen Kontinent gewachsenen Ungleichverteilung von Chancen entgegenzutreten. Nur wenn die EU es schafft, dass alle Bürger verbesserte Lebensbedingungen erreichen können, wird sie eine Zukunft haben. Dazu gehört es aber auch, nationale Egoismen und Alleingänge zu verhindern und ein transparentes System von einfachen Mehrheiten umzusetzen. Florian Riehl, Freie Wähler: Die Migrationsfrage wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Auch auf die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum muss die EU ein Auge haben. Weitere Aufgaben sind die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, gerade in Südeuropa, sowie der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel und den weltweiten Terrorismus. Albert Riedelsheimer, Grüne: In den nächsten Jahren muss der Zusammenhalt der EU wachsen, nationale Egoismen müssen in den Hintergrund gerückt werden. Außerdem muss die EU verständlicher machen, welche konkreten Vorteile sie den Menschen bringt. Manfred Seel, die Linke: Die größte Herausforderung für die EU sind die Themen Umwelt, Klimawandel, Ressourcenverantwortung, Artenschutz und vor allem Ursachen für die Flüchtlingsströme bekämpfen. Diese Themen müssen endlich ernst genommen werden und ehrlicher abgearbeitet werden. Umwelttechnisch und wirtschaftspolitisch wird Deutschland seiner Verantwortung für Europa nicht gerecht. Elisabeth Hörr, AfD: Die EU muss grundlegend reformiert werden. Bürokratieabbau sowie die Wiederherstellung der Souveränität der Nationalstaaten. Europa muss seine Grenzen schützen.

Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn es keine EU gäbe?

Wir wären ein Europa der Einzelkämpfer. International wären die Länder wahrscheinlich längst Spielball der großen Akteure China, USA, Russland und immer mehr auch Indiens und Afrikas. Alle Abkommen mit unseren europäischen Nachbarn müssten wir mühsam in Einzelverhandlungen erarbeiten. Misstrauen würde unsere Beziehungen in Europa belasten und vielleicht wären sogar manche Konflikte wieder in Kriege eskaliert. Insgesamt ein sehr schlechtes Szenario, das ich mir eigentlich gar nicht vorstellen möchte.

Das möchte ich mir gar nicht vorstellen... es wäre in jedem Fall eine kompliziertere Welt, eine weniger friedliche Welt und eine materiell und kulturell ärmere Welt. Riehl: Die Europäischen Staaten würden ohne dem gemeinsamen Projekt „Europäische Union“ immer weiter auseinander driften, globale Themen wie die Terrorbekämpfung würden nur im nationalen Rahmen behandelt. Länderübergreifende Infrastrukturmaßnahmen wie der neue Brenner-Basistunnel wären nicht, oder nur sehr schwierig umsetzbar. Riedelsheimer: Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Wirtschaftlich ginge es uns schlechter, weil rechtliche und politische Unsicherheiten, Währungsschwankungen und auch der nicht vorhandene Binnenmarkt die wirtschaftliche Entwicklung behindern würden. Vermutlich würden diverse Abkommen zwischen einzelnen europäischen Ländern zu einer völlig unübersichtlichen Situation führen. Reisen, aber auch Handel treiben, wäre deutlich komplizierter und aufwendiger. Politisch wäre Europa noch gespaltener als heute. Seel: Eine Welt ohne die EU wäre wirtschaftspolitisch nicht mehr denkbar. Die einzelnen europäischen Länder wären den anderen Weltwirtschaftszonen wie Asien und USA nicht mehr gewachsen oder konkurrenzfähig. Es wäre eine Welt mit vielen Währungen, vielen Wirtschaftshemmnissen und ein erschwerter Reiseverkehr. Die großen Herausforderungen Klimawandel, Umwelt, Artenschutz und Flüchtlingsströme müssen auf gesamteuropäischer Ebene angegangen werden, damit sie global lösbar sind.

Hörr: Weniger Bürokratie, mehr Freiheit! Auch wenn EU und Europa im allgemeinen Sprachgebrauch als Synonyme verwendet werden, handelt es sich doch um zwei komplett verschiedene Begriffe. Während die EU langsam zu einem Superstaat wird, den die Bürger ablehnen, wünschen wir uns ein Europa der Vaterländer.

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: „Wenn ich an Europa denke, denke ich am...“

Südtirol. Ich bin in Meran geboren, mein Vater ist Berliner und meine Mutter stammt aus Meran. Ohne Europa gäbe es heute Südtirol nicht in dieser Form. Ich erinnere mich außerdem noch gut an die Zeit vor dem Mauerfall und, was es bedeutet hat, dass die Ost-Berliner Verwandtschaft auf der anderen Seite der Mauer lebte. Ohne die europäische Einigung hätte es auch kein vereintes Deutschland gegeben. Schmid: ...an viele wunderbare Menschen und Länder und bin sehr dankbar gerade jetzt zu leben. Riehl: ...an Frieden und Freundschaft zwischen den Mitgliedsländern, aber auch an die vielen Kulturen und Regionen die Europa zu bieten hat. Riedelsheimer: ...an den Kontinent in dem Demokratie, Toleranz und Menschenrechte, aber auch Wohlstand und ökologisches Bewusstsein am weitesten entwickelt sind. Aber auch das Bemühen und der Mut, Konflikte friedlich auf diplomatischen Weg zu lösen. Seel: ...einerseits an die großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, aber auch an die sicherheitstechnische Hilflosigkeit und Abhängigkeit gegenüber den USA. Hörr ...an ein Europa der Vaterländer, an das christliche Abendland!

