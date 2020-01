vor 48 Min.

Ehepaar prügelt auf den Bruder des Mannes ein

Am Bahnhof Donauwörth hat es einen Familienstreit gegeben.

Ein Familienstreit eskaliert am Donauwörther Bahnhof. Warum am Ende alle drei Beteiligten angezeigt werden.

Ein Familienstreit in Donauwörth ist ein Fall für die Polizei geworden. Dabei war es am Dienstag gegen 13.40 Uhr am Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Ein Ehepaar suchte dort den 45-jährigen Bruder des Mannes auf, um diesen zur Rede zu stellen. Vorausgegangen war den Beamten zufolge zum wiederholten Male eine Sachbeschädigung durch den Bruder am Wohnhaus des Paares in Donauwörth, weswegen es danach zu dem heftigen Streit kam.

Am Bahnsteig schlugen nun beide Eheleute auf den dort wartenden Verwandten ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei Donauwörth war mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort. Die 42-jährige Frau und der 47-jährige Mann wurden wegen vorsätzlicher Körperverletzung, der Bruder wegen Sachbeschädigung angezeigt. Den Vorfall auf dem Bahnhofsgelände wurde zuständigkeitshalber an das Bundespolizeirevier Augsburg weitergeleitet.

