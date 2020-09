09:29 Uhr

Ehepaar prügelt sich am Drive-In in Donauwörth

Die Polizei musste einschreiten, um einen Streit an einem Drive-In-Schalter in Donauwörth zu schlichten.

Ein Ehepaar schlägt sich im Beisein der Kinder - im Auto, am Schalter eines Fastfood-Restaurants. Was dann folgte.

Ein Ehepaar aus dem angrenzenden Landkreis Dillingen wollte am Donnerstag gegen 19.20 Uhr Fastfood aus einem Schnellrestaurant an der Westspange holen. Bereits während der Fahrt in den Drive-In-Bereich geriet das Paar – in Anwesenheit seiner drei Kinder auf der Rückbank – in einen heftigen Streit.

Die Auseinandersetzung am Drive-In in Donauwörth wurde massiv

Vor dem Bezahlschalter wurde dann die Auseinandersetzung derart massiv, dass sie in körperlicher Gewalt endete: Die beiden Eheleute im Fahrzeug gingen aufeinander los. Unter anderem schlug dabei die 47-jährige Frau ihrem 39-jährigen Mann ins Gesicht. Dieser wiederum verbog die Finger seiner Angetrauten derart nach hinten, dass sie deutlich vernehmbar Schmerzen erlitt.

Nachdem die Auseinandersetzung in der Drive-In-Spur von weiteren Gästen im Inneren des Restaurants durch die Glasfront nicht unbemerkt blieb, wurde die Polizei verständigt. Beamte der Donauwörther Inspektion schlichteten den Streit so gut es ging und nahmen gegen beide Personen wechselseitige Anzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf.

Der Ehemann trat seine Heimreise mit dem Zug an und wird die folgenden Tage dem eigenen Bekunden nach bei seinen Eltern unterkommen. (dz)

