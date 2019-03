vor 18 Min.

Ehepaar schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Ein 33-Jähriger hat am Freitagvormittag ein Ehepaar in Donauwörth angegriffen. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam, ist noch unklar.

Ein 33-jähriger Mann hat am Freitagvormittag in Donauwörth ein Ehepaar mit einem Messer attackiert. Dieses erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 7.15 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern per Notruf informiert, dass im Innenhof eines Anwesens in der Bahnhofstraße ein Schwarzafrikaner auf ein Ehepaar einschlage und der Angreifer auch ein Messer dabei habe. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung stach der 33-jährige Täter aus Guinea laut Polizei mehrfach auf den 49-jährigen Mann und dessen 43-jährige Frau ein und verletzte beide schwer, so die Beamten. Das Ehepaar indischer Herkunft wurde vom Notarzt vor Ort versorgt und anschließend in lebensbedrohlichen Zustand in die Uniklinik Augsburg transportiert.

Messerattacke auf Ehepaar: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Der 33-Jährige konnte vor Ort von der sofort alarmierten Polizeistreife festgenommen werden. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Die Kripo Dillingen ist vor Ort. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (AZ)

