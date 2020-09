11:05 Uhr

Ehestreit in Donauwörth eskaliert

Ein Ehepaar ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in deren Wohnung in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth in Streit geraten – und zwar immer wieder. Der Konflikt endete im Krankenhaus.

In dessen Verlauf wurde die 32-jährige Frau von ihrem 38-jährigen Ehemann laut Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth auch immer wieder geschlagen.

Unter anderem, so die Polizei, habe er ihr die Kleidung zerrissen und seine Frau bedroht. Diese verließ schließlich am Samstag gegen 20 Uhr leicht verletzt die gemeinsame Wohnung und begab sich zur weiteren Behandlung in die Donau-Ries-Klinik.

Die Frau erstattete Anzeige gegen ihren Mann

Im Anschluss erschien sie bei der Polizeiinspektion Donauwörth und erstattete dort Anzeige gegen ihren Ehemann. Dieser wurde gegen 23.45 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion aufgesucht. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann musste auf Anordnung der Polizei die Wohnung verlassen und darf in den nächsten Wochen keinen Kontakt zu seiner Frau aufnehmen. (dz)

