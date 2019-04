vor 58 Min.

Ehrennadel in Gold für zwei Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein Mündling zeichnet eine Reihe von Personen aus

Der Obst- und Gartenbauverein Mündling hat bei der Jahreshauptversammlung eine Reihe von Mitgliedern geehrt. Die neue Vorsitzende Claudia Hammel begrüßte 37 Personen.

Die Vorsitzende gab die Termine fürs kommende Jahr bekannt. Der Vereinsausflug findet am 26. Mai statt. Geplant ist der Besuch des Gottesdienstes in der Wieskirche um 11 Uhr, anschließend ein Besuch des Baumwipfelpfades bei Füssen und eventuell eine Schifffahrt auf dem Forggensee. Es werden heuer wieder Allerheiligengestecke gefertigt, und im Advent wird das Schulhaus zum Adventskalender geschmückt.

Johann Wiedenmann hielt in der Versammlung einen Vortrag über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und teilweise über das Thema Testament.

Georg Schrödle überbrachte Grüße von Gertrud Beck von der Diakonie Harburg. Es würden immer neue Mitglieder zur Unterstützung der Diakonie gesucht.

Eine besondere Ehrung erhielt Ludwig Fischer (Mittelfeld) für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Hierfür bekam er vom Kreisverband eine Urkunde und eine Ehrennadel in Gold mit Kranz. Fanny Kroll wurde mit der Ehrennadel in Gold für 44-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet, davon acht Jahre als Beisitzerin und 20 Jahre als Zweite Vorsitzende.

Die Ehrennadel in Silber für langjährige Tätigkeit im Vorstands wurde an folgende Personen überreicht: Karolina Merkle (16 Jahre), Rosemarie Hammel (21 Jahre), Doris Dannemann (21 Jahre) und Waltraud Reitsam (21 Jahre). Die Ehrennadel in Silber bekamen überreicht: Manfred Aucktor, Anton Dannemann, Gisela Drösler, Brigitte Gehring, Monika Heller, Franz Jung, Herbert Jung, Josef Koch, Josef Kundinger, Maria Merkle, Alois Pfefferle, Andrea Riedelsheimer und Brigitte Reitsam.

Monika Heller und Georg Schrödle wurden einstimmig als Kassenprüfer wiedergewählt.

Schriftführerin Waltraud Reitsam trug in der Versammlung den Bericht über die verschiedenen Aktivitäten des Vereins im vorigen Jahr vor. Für die erkrankte Kassierin Rosemarie Hammel übernahm Monika Heller den Kassenbericht für 2018. (pm)

