vor 21 Min.

Ein Archäologe für den Landkreis?

Umfrage läuft. Ottinger sind dagegen

Soll der Landkreis Donau-Ries einen Archäologen einstellen, der die Kommunen in der Region bei Ausgrabungen berät und unterstützt? Mit dieser Frage beschäftigen sich in diesen Wochen die Stadt- und Gemeinderäte. Der Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags hat eine entsprechende Umfrage gestartet – und will so ein Meinungsbild gewinnen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung auf der zuständigen Ebene, dem Kreistag, getroffen werden könnte.

Landrat Stefan Rößle brachte das Thema im Frühjahr ins Gespräch. Ein Kreisarchäologe und möglicherweise auch ein Grabungstechniker würden bei der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt angesiedelt. Dies wäre eine Dienstleistung für die Kommunen, beispielsweise, wenn sie neue Baugebiete ausweisen.

Die Mitglieder des Bayerischen Gemeindetags wollten dies eigentlich im Sommer bei einer Zusammenkunft der Bürgermeister besprechen, berichtet Kreisvorsitzender und Bürgermeister Robert Ruttmann (Holzheim). Das habe man aber nicht geschafft und außerdem hätten Rathauschefs den Wunsch geäußert, dies erst mit ihren Ratsmitgliedern zu erörtern.

Die Umfrage unter den 44 Städten und Gemeinden im Donau-Ries-Kreis läuft Ruttmann zufolge noch. Er rechnet bis Ende September mit einem Ergebnis.

Der Gemeinderat in Otting hatte das Thema in der vorigen Woche auf der Tagesordnung. Die dortigen Räte sehen nach Auskunft von Bürgermeister Johann Bernreuther keine Notwendigkeit für solche Posten in der Verwaltung. Es gebe genügend freie Archäologen, sei ein Argument. Außerdem würde sich die Einstellung des Personals auf die Umlage auswirken, welche die Kommunen an den Landkreis bezahlen müssen. (wwi)

