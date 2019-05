05:30 Uhr

Ein Blumenmeer in der Altstadt

Zum Fuchsien- und Kräutermarkt 2018 in Wemding wurde eine Fuchsienpyramide in der Stadt errichtet.

In Wemding werden am kommenden Wochenende viele Besucher beim Fuchsienmarkt erwartet. Zudem ist Schwäbischer Imkertag. Was alles geboten ist.

Tausende von Besuchern werden zum Fuchsien- und Kräutermarkt erwartet, der am Wochenende (18. und 19. Mai) in Wemding stattfindet. Unter dem Fenster des Geburtshauses von Leonhart Fuchs entsteht zu seinen Ehren für zwei Tage ein farbenprächtiges Blütenmeer. Das lockt Blumen- und Gartenliebhaber aus einem weiten Umkreis an. Aussteller aus ganz Deutschland bieten neben Fuchsien auch Accessoires und alles zum Thema Garten. Der Markt läuft an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr. Die Geschäfte sind am Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet.

"Fuchsienrundgang" durch Wemding

Direkt neben dem Marktplatz an der Tourist-Information steht die Fuchsienpyramide. Fünf Meter hoch und an der Basis 4,50 Meter breit, ragt sie direkt unter den Türmen der Stadtpfarrkirche in den Himmel. In mühevoller Arbeit wird sie mit rund 700 Fuchsien bepflanzt. Damit diese bereits Ende Mai erste Blüten zeigen, werden sie schon früh gepflanzt und mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Durch die Altstadt ist der „Fuchsienrundgang“ möglich.

Für das lästige Schleppen von schweren Blumentöpfen und Einkaufstüten gibt es eine Lösung: die Blumenbox. Im ehemaligen Gubi-Gebäude neben Tourist-Information können Einkäufe vorübergehend gelagert werden. Dies bewerkstelligt die Schülerfirma Füchse@work. Kosten fallen keine an – über eine kleine Spende sind die Schüler laut Pressemitteilung jedoch erfreut. Falls der Einkauf größer ausfallen sollte, gibt ein Trageservice die Möglichkeit, sich die Ware direkt an den Parkplatz bringen zu lassen. Der Natur verbunden sind nicht nur die Aussteller mit ihren Pflanzen, Blüten und Kräutern. Auch für den Markt 2019 wurden alle Werbematerialien auf Recyclingpapier gedruckt. Von Seiten der Organisatoren gibt es gleichzeitig die Vorgabe zur Verwendung von Papiertüten. Außerdem gibt es wieder die eigene Fuchsienmarkt-Baumwolltasche, die den Markt plastikfrei machen soll.

Shuttle-Service an beiden Markttagen

Für die Besucher gibt es an beiden Markttagen einen Shuttle-Service von 9 bis 18 Uhr. Im 15-Minuten-Takt verkehren Busse zwischen der Wallfahrtsbasilika und der Altstadt. Die Altstadt-Haltestelle befindet sich am Amerbacher Tor. Eigene Fahrrad- und Behindertenparkplätze sind an der Tourist-Information ausgewiesen (E-Bike-Ladestation vorhanden).

Wen die Geschichte der Fuchsie mit ihrer Reise von Südamerika nach Europa interessiert oder wer Nützliches zu Schnitt und Pflege der Glockengewächse erfahren möchte, kann an der Souvenirbude am Marktplatz die neu erschienenen Fuchsienfibeln der Stadt Wemding erwerben. Band 1 „Die Fuchsie – eine Exotin in unseren Gärten“ sowie Band 2 „Das Fuchsienhandbuch – Nützliches zu Schnitt und Pflege“ sind jeweils zum Preis von sechs Euro erhältlich.

Wer eine kleine Pause vom Markttreiben sucht, kann am Samstag, 18. Mai, um 14.30 Uhr die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein besuchen. Dort begrüßt ein „Musikalischer Blumenstrauß zu Ehren der Gottesmutter mit Kirchenführung“ die Gäste.

Am Sonntag, 19. Mai, findet in der Stadthalle Wemding der „Schwäbische Imkertag 2019“ statt. Den organisiert der Imker-Kreisverband Donau-Ries.

Ein Festzug startet um 9 Uhr an der Stadthalle zur Stadtpfarrkirche St. Emmeram, wo um 9.30 Uhr ein Gottesdienst stattfindet. In der Halle, in der auch ein Mittagessen angeboten wird, folgen Vorträge und um 15 Uhr eine Podiumsdiskussion. Es gibt auch eine Ausstellung und Aktionen rund um die Bienen und den Honig. Ein Kinderprogramm wird ebenfalls angeboten. Der Eintritt ist frei. Der Imkertag endet um 16 Uhr. (pm)

