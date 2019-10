vor 25 Min.

Ein Brathähnchen im Wert von 4 Euro geklaut

Ein 39-Jähriger versteckt die Ware in einem Rucksack. Er wird dabei aber von einer Angestellten des Marktes in der Berger Vorstadt beobachtet.

In einem Supermarkt in der Berger Vorstadt ist es am Dienstag um 19.45 Uhr zu einem eher ungewöhnlichen Fall des Diebstahls gekommen. Ein 39-jähriger Donauwörther entwendete nach Auskunft der Polizei ein einzelnes Brathähnchen. Das Hähnchen im Wert von 3,99 Euro versteckte er in einem Rucksack, den er mitgebracht hatte.

Nach Passieren des Kassenbereichs wurde er von einer Angestellten des Marktes angesprochen, die die Tat zuvor beobachtet hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, teilen die Gesetzeshüter mit.