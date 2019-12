vor 29 Min.

Ein Buch unter den Baum

Nickolas Greno gibt Tipps, mit welchem Lesestoff man an Heilig Abend richtig liegt

Von Barbara Wild

Ein Buch zu verschenken ist in vieler Hinsicht eine gute Idee. Man schenkt nicht nur einen, sozusagen gedanklichen Ausflug in eine andere Welt, sondern auch die damit verbundene Zeit. Ein Ansporn zum Innehalten in der so schnellen, digitalen Welt.

Was aber nehmen in der riesigen Auswahl an Lesestoff? Das schönste Cover? Den bekannten Autoren? Nicolas Greno, Buchhändler in Donauwörth und Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung in der Reichsstraße empfiehlt das hier:

und ein schwedischer Geheimtipp: Mattias Edvardsson: „Die Lüge“; Nicolas Grenos sagt dazu: „Ein Mord, drei Perspektiven, bis zum Schluss rätselt der Leser mit.“ Darum geht es: Adam, Ulrika und Stella sind eine ganz normale Familie. Kurz nach ihrem 19. Geburtstag der Tochter Stella wird ein Mann erstochen aufgefunden und Stella als Mordverdächtige verhaftet. Doch woher hätte sie den undurchsichtigen und wesentlich älteren Geschäftsmann kennen sollen und vor allem, welche Gründe könnte sie gehabt haben, ihn zu töten? Jetzt müssen Adam und Ulrika sich fragen, wie gut sie ihr eigenes Kind wirklich kennen – und wie weit sie gehen würden, um es zu schützen.

: Jojo Moyes: „Wie ein Leuchten in tiefer Nacht“; Nicolas Grenos Einschätzung: „Ein Buch, das Mut macht.“ Darum geht es: 1937: Hals über Kopf folgt die Engländerin Alice ihrem Verlobten Bennett nach Amerika. Doch anstatt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten findet sie sich in Baileyville wieder, einem Nest in den Bergen Kentuckys. Dort wartet ein arbeitsreiches und hartes Leben auf sie, doch sie fasst Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Gegen alle Widerstände.

: David Wagner: „Der vergessliche Riese“; Nicolas Greno sagt: „Ein großes Thema dieser Zeit: Demenz. Doch die Krankheit verläuft ohne Schrecken, sondern mit Humor und neuer Nähe.“ Darum geht es: Der Vater, zweifach verwitwet, ist wieder Kind geworden. Er braucht Betreuung und wird sein Haus verlassen müssen, denn er vergisst, was gerade eben noch gewesen ist. Der Sohn begibt sich mit auf eine liebevolle Reise in die eigene Vergangenheit.

, der in Donauwörth spielt: Bastian Zac und Michael Bauer: „Tränen der Erde“; Nicolas Greno: „Eine große Familiensaga.“ Darum geht es: eine Saga aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, zwei Familien getrennt durch die Religion, geeint durch ein Verbrechen in der Reichsstadt Schwäbischwerd.

: Dror Mishani: „Drei“; Nicolas Greno sagt: „Kein Roman, kein Krimi, keine Liebesgeschichte, sondern alles in Einem mit wahnsinniger Sogwirkung – den Weihnachtsbesuch ausladen, Handy ausschalten, aufs Sofa legen und lesen.“ Darum geht es: Eine Frau sucht ein wenig Trost, nachdem ihr Mann sie und ihren Sohn verlassen hat. Eine zweite Frau sucht nach einem Zuhause und nach einem Zeichen von Gott, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Eine dritte Frau sucht etwas ganz anderes. Sie alle finden denselben Mann.

: Günter Schäfer: „Die Tote vom Mangoldfelsen“; Nicolas Greno sagt: „Spannend und wie vor der Haustür – das holt ab.“ Darum geht es: „Wer ermordete Ella Seelmann? Dies ist nicht die einzige Frage, die das Ermittlerteam um den Augsburger Kriminalhauptkommissar Robert Markowitsch beschäftigt. Ein grausamer Leichenfund an der A8 hält die Beamten der Mordkommission ebenfalls in Atem. Noch ahnt niemand, dass es einen seltsamen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt. (Foto: fene)

