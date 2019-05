Ein Falter bremst die Feuerwehr

Plus Die Helfer in Harburg haben bei einem Ernstfall auf der Wörnitz ein Problem: Sie können ihr Boot nicht zu Wasser lassen.

Immer mehr Menschen entdecken die Wörnitz als Freizeitrevier. Auf dem trägen Fluss tummeln sich Bootsfahrer, am Ufer sitzen Angler und im Sommer hat sich der ein oder andere Badeplatz etabliert. Direkt am Fluss leben in Harburg auch viele Bürger. Wenn es zu einem Unglück an oder auf dem Gewässer kommt, müssen die Rettungskräfte schnell sein. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg verfügt über ein Motorboot, das in solchen Fällen, aber auch bei Verschmutzungen durch Öl, eingesetzt werden kann. Doch die Helfer haben ein Problem: Oberhalb der historischen Wörnitzbrücke gibt es in der Stadt und weit darüber hinaus keine geeignete Stelle, an der das fast eine halbe Tonne schwere Boot zu Wasser gelassen werden kann.

Bereits mehrere Einsätze auf dem Fluss

Dies zeigte sich besonders bei einem tragischen Unfall im Sommer 2017. Ein Rentner, der direkt am Fluss lebte, stürzte bei Gartenarbeiten aus unbekannten Gründen über eine steile Böschung in die Wörnitz und starb. Die Feuerwehr wollte das Boot einsetzen, um zu der Person zu gelangen. Doch das war laut Kommandant Christoph Schmidt nicht möglich.

Stellen, an denen der Fluss früher zugänglich war, seien inzwischen zugewachsen, verlandet oder zugebaut. Dies habe sich bei mehreren Alarmierungen gezeigt, beispielsweise auch wegen umgekippter Boote von Ausflüglern.

Die Wehre bilden ein Hindernis

Die Feuerwehr wendete sich erneut an die Stadt. Die sucht seitdem nach einer Lösung. Doch die sei ganz schön schwierig zu finden, sagte Bürgermeister Wolfgang Kilian nun im Stadtrat. Vor etwa zehn Jahren habe man unterhalb der alten Brücke, die mit ihren Wehren ein natürliches Hindernis für Boote bildet, auf Höhe des Jugendfußballplatzes an der Brünseer Straße eine Rampe für das Feuerwehrboot gebaut: „Das war damals unproblematisch.“

Der Vorschlag der Feuerwehr für die gewünschte „Einstiegsstelle“ oberhalb der Wehre sieht so aus: Am Ortsausgang in Richtung Wemding könnten die Rettungskräfte über die Radweg-Zufahrt mit dem Feuerwehr-Lkw samt Bootsanhänger auf eine Wiese gelangen, die der Stadt gehört. Am Ufer könnte eine kleine „Bucht“ mit einer Wassertiefe von gut einem Meter ausgebaggert werden, in die das Boot gelassen werden könnte.

Der Ameisenbläuling muss geschützt werden

Die Kommune kontaktierte das Landratsamt – und war laut Kilian erstaunt, was man mit dem Anliegen losgetreten habe. Die Untere Naturschutzbehörde stellte fest, dass auf der Wiese an der Wörnitz ein Schmetterling namens Ameisenbläuling leben könnte. Jedenfalls gedeiht dort die Wirtsplanze, welche die geschützte Art benötigt. Die Behörde ordnete an, die Fläche müsse untersucht werden. Sei der Schmetterling dort tatsächlich zu finden, müsse entweder ein Ausgleich geschaffen oder eine andere Stelle für das Boot gesucht werden.

Joost Godts, der für die Stadt als Planer tätig ist, hat in seinem Team eine Expertin für solche Gutachten. Godts erklärte, das Vorkommen des Ameisenbläulings würde weitere Maßnahmen nach sich ziehen, unter anderem eine Pflanzenkartierung und eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung. In dieser sei herauszufinden, was noch für schützenswerte Arten da sein könnten. Der gesamte Bereich entlang der Wörnitz sei ein FFH-Gebiet. „Der Artenschutz bekommt immer mehr Bedeutung“, fasste Godts zusammen.

Die Alternativen scheinen nicht geeignet

Durch die möglichen Untersuchungen könnten Kosten von über 6000 Euro auf die Stadt zukommen. Mancher Rat schnaufte bei dieser Summe hörbar auf. Das Gremium diskutierte über mögliche Alternativstandorte. Als solche genannt wurden zwei Altwasser und ein Graben zwischen Harburg und Ronheim, der Bereich direkt an der historischen Brücke in Harburg, am Flusszugang in Ronheim und bei Katzenstein. So recht geeignet scheint keine dieser Alternativen zu sein, wie der Meinungsaustausch zeigte. Dennoch soll sich das Planungsbüro die Stellen anschauen.

Die Zeit drängt, muss laut Godts doch im Mai/Juni nach dem Ameisenbläuling Ausschau gehalten werden.

