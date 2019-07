vor 18 Min.

Ein Fest wie aus dem Fernsehen

Zwei Tage lang feiern die Menschen bei einem bunten Programm unter freiem Himmel. Mit dabei waren Gäste aus Frankreich. Sie erlebten Premieren

Von Helmut Bissinger

Im Fernsehen haben sie es gesehen, doch erlebt noch niemals: Schuhplattler, Goisler und Co. Denis und Francoise Blanchet strahlen. Sie sind mit ihren drei Kindern auf Einladung ihrer Gastgeber, Kurt und Maria Fischer-Niebler, zum Straßenfest in Mertingen gekommen. Die Sonne strahlt und genüsslich nippen sie noch etwas vorsichtig am Bier. Solch große Krüge gibt es in ihrer Heimat in Frankreich nicht. Und überhaupt: „Wir trinken mehr Wein“, lacht Francoise. Die Familie Blanchet gehört zur Delegation aus Mertingens Partnerkommune Sainte-Pazanne, die eigens zum Straßenfest angereist ist.

Sainte-Pazanne liegt an der Atlantikküste bei Nantes, nicht gerade der nächste Weg. So sind die Blanchets auch das erste Mal in Deutschland, „und dann gleich so etwas zu erleben“. Sie hätten viel von der Gastfreundschaft der Mertinger gehört – und dies habe sich wirklich bestätigt. Exakt 91 Franzosen sind für mehrere Tage Gäste in Mertingen, untergebracht bei privaten Gastgebern. Mit im Tross: ein dreimonatiger Säugling, aber auch ein rüstiger 87-Jähriger.

Denis und Francoise Blanchet hatten sich vorgestellt, dass die Sprachbarriere ein Hindernis sei. Doch nach einer Maß Bier ist davon nichts mehr zu spüren. Das Straßenfest läuft auf vollen Touren. Nicht Bürgermeister Albert Lohner, sondern dessen französischer Amtskollege Bernard Morilleau zapft an. Als der Zapfen im Fass ist, atmet er auf. Für ihn war es eine Premiere.

Die Mertinger wollten ihren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt ermöglichen. Schuhplattler, Goisler, tanzende Kindergartenkinder, dazu fetzige Musik und ein lange gut gelaunter Petrus sorgten für den idealen Rahmen.

Kurzweil war auch gestern angesagt, wenn auch da der Wettergott nicht so ganz mitspielte. „Es hätte aber schlimmer kommen können“, meinte ein Helfer, der gestern das Mittagessen ausgab. Die örtlichen Vereine waren stark eingebunden, sodass das Straßenfest am Zehentplatz zu einem richtigen Dorffest wurde. Drei Jahre hatte es das Event nicht mehr gegeben. Möglicherweise wird es das nächste Mal dann auch ganz anders sein, denn der Zehentplatz wird sich verändern, wenn die Kommune den Ortsmittelpunkt neu gestaltet.

Gestern nun zelebrierte Pater Alexander Tuhruthikkatt einen Festgottesdienst unter freiem Himmel, während die Feuerwehr bei einer Schauübung ihr Können zeigte. Die Oldtimer-Freunde präsentierten ihre Schätzchen und die Musikkapelle aus französischen und deutschen Musikern demonstrierte Harmonie.

Es gab auch einen ganz offiziellen Termin: eine Sitzung der beiden Partnerschaftskomitees in der Aula der Dr.-Steichele-Schule. Dort berichteten Christine Riepold als Mertinger Vorsitzende und ihr französischer Kollege Christian Batard über die weiteren geplanten Aktivitäten der Partnerschaft, die es nun schon seit 44 Jahren gibt. Im nächsten Jahr soll in Frankreich das 45-Jährige Bestehen gefeiert werden. 2020 wird aber auch die Freiwillige Feuerwehr in Mertingen ein Jubiläum feiern. Die Franzosen könnten sich vorstellen, daran teilzunehmen.

Im Gepäck hatten die Gäste besondere Gastgeschenke: einmal eine Parkbank, zum anderen besondere Hütchen, die an den Besuch erinnern sollen. Heute nun unternehmen die Franzosen einen Ausflug an den Tegernsee. Da wird es für Denis und Francoise Blanchet und ihre Kinder einen weiteren Grund zum Staunen geben: die bayerischen Berge. So etwas gibt es bei ihnen im Departement Atlantique nicht.

Themen Folgen