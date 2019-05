vor 19 Min.

Ein Fest zum Jubiläum der Partnerschaft mit Gouville

Das Rathaus von Gouville sur Mer beim Besuch der Harburger 2018, geschmückt mit Flaggen von Frankreich, Harburg, Gouville und Bayern. Am Donnerstag kommen die Franzosen nun nach Harburg.

Harburg und die französische Gemeinde sind seit 20 Jahren offiziell verbunden. Wie die deutsch-französische Freundschaft gelebt wird.

Von Richard Hlawon

Die Stadt Harburg verfügt durch ihre Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Gouville sur Mer schon lange über eine besondere Beziehung zum Meer. Demnächst wird sie wohl unübersehbar werden. Wenn nämlich vom 30. Mai bis zum 2. Juni rund 60 Besucher aus Gouville in Harburg weilen und man gemeinsam das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft feiert, ist ein spektakuläres Gastgeschenk zu erwarten. Die Gouviller wollen eines ihrer Wahrzeichen mitbringen: eines der Strandhäuschen, die hoch auf den Dünen über dem atlantischen Badestrand stehen.

Am Samstag wird auf dem Marktplatz gefeiert

Der Besuch der Gouviller wird von einem umfangreichen Programm umrahmt: An Christi Himmelfahrt sind eine französische Führung auf der Harburg und eine gemeinsame Einkehr im Vatertagsstadel von Fritz Schröppel geboten, am Freitag unternimmt man einen Ausflug auf die Blumeninsel Mainau im Bodensee, und am Samstag, 1. Juni, wird ab 17 Uhr auf dem Marktplatz Harburg groß gefeiert.

Im Jahr 1999 unterzeichneten dort die Bürgermeister Anton Fischer und Erick Beaufils die offizielle Partnerschaftsurkunde, und 20 Jahre später werden am gleichen Ort Bürgermeister Wolfgang Kilian und seine französische Amtskollegin Béatrice Gosselin mit ihren Unterschriften das Fortbestehen der Partnerschaft bekräftigen. Erinnerungsgeschenke werden ausgetauscht, und die Böllerschützen Harburg wollen dazu ihren Salut beisteuern. Diesem kleinen Festakt wird eine ökumenische Andacht, mitgestaltet vom Harburger Singtreff, vorausgehen. Im Anschluss bietet die Harburger Stadtkapelle musikalische Unterhaltung, und die Teams des Restaurants Straussen und der Cafés Bagatelle und Käferlein sorgen für die Bewirtung.

Auf dem Marktplatz, der für den Verkehr gesperrt ist, stehen genügend Tische und Bänke. Falls das Wetter nicht mitspielt, findet die Veranstaltung in der Aula der Schule statt. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Es erscheint auch eine Festschrift zum 20. Jubiläum.

Die Besucher aus Gouville sind die vier Tage wieder bei Gastfamilien untergebracht, wie das umgekehrt auch bei den Gegenbesuchen in der Normandie üblich ist, und sie verbringen die vier Tage mit ihnen: gelebte deutsch-französische Freundschaft und Europäische Union von unten.

Leckerbissen aus Frankreich

Ein Blick zurück in die Geschichte der Partnerschaft: Erste „Schnupperbesuche“ kleiner Delegationen aus Gouville in Harburg und umgekehrt im Jahr 1994 bildeten den Startschuss für viele weitere gemeinsame Aktionen. So nahm man regelmäßig an den Donau-Ries-Ausstellungen teil; bei den Harburger Märkten ist der Gouville-Stand mit kulinarischen Leckerbissen, vor allem Austern und Camembert, zum Besuchermagneten geworden.

Die Harburger ihrerseits beteiligten sich an Meeresfesten und Weihnachtsmärkten in Gouville und veranstalteten bayerische Abende. Beim Besuch im vorigen Jahr in Gouville bildete ein gemeinsamer Ausflug auf die der englischen Krone unterstehende Kanalinsel Jersey den Höhepunkt.

Wichtiger als die vielen gemeinsamen Unternehmungen wurden aber die vielen persönlichen Freundschaften.

Schüleraustausch von Heilig Kreuz und St. Ursula

Auch wurde ein gut funktionierender Schüleraustausch ins Leben gerufen. Seit 2001 besuchen sich Schülergruppen des Collège les Embruns in Agon-Coutainville, der Nachbarstadt Gouvilles, und der Realschulen Heilig-Kreuz und St. Ursula Donauwörth regelmäßig gegenseitig.

Festigkeit und Dauer der Partnerschaft sind schon erstaunlich, bedenkt man, dass Harburg 1100 Kilometer von Gouville sur Mer mit seiner Lage im Departement Manche an der normannischen Atlantikküste entfernt ist. Die Partnergemeinde lässt sich aber über gut ausgebaute Autobahnen bequem erreichen und lohnt mit ihren Attraktionen jeden Besuch. Das Klima ist mild, und im Sommer ist an dem langen feinsandigen Strand das Baden gut möglich. Dass die Besucher aus Bayern jedes Mal mit normannischen Delikatessen verwöhnt wurden, versteht sich von selbst.

In Harburg wartet man nun gespannt auf das Gastgeschenk der Gouviller Delegation. Ein Strandhäuschen würde auch an die Tradition der Badehäuser anknüpfen, die einst an den Wörnitzufern standen.

