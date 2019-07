vor 22 Min.

Ein Finale auf denkbar hohem Niveau

Das Ensemble Ingenium beendet heuer die Leitheimer Schlosskonzerte und die Ära Tucher

Von Tobias Böcker

Der ganze Reiz des A-cappella-Gesangs entfaltete sich beim diesjährig letzten Leitheimer Schlosskonzert. Mit dem slowenischen Vokalensemble Ingenium kamen sowohl geistliche als auch weltliche Weisen zu Ehren. Ein schöner Nebengedanke, dass die nach 60 Jahren endende Schlosskonzerte-Ära der Familie Tucher mit dem Zusammenklang menschlicher Stimmen vollendet wurde!

„Cantate Domino“ hieß das Motto der ersten Konzerthälfte frei nach Claudio Montiverdis optimistisch gestimmtem geistlichem Madrigal. Im Mittelpunkt standen Werke aus dem osteuropäischen Kontext, stark inspiriert vom liturgischen Gesang der Orthodoxie. Dessen Tradition nahm der serbische Komponist Stevan Mokranjac um die Wende zum 20. Jahrhundert in meditativ versunkener Melancholie auf und reicherte so die westlichen Kompositionstechniken an, die er als Student in München bei Josef Gabriel Rheinberger kennengelernt hatte.

Überaus reizvoll bot sich auch Antonín Dvoráks Vertonung des 23. Psalms in Fassung für Vokalensemble. Viel zu wenig präsent ist die Tradition Osteuropas auf unseren Längengraden. Das Ensemble Ingenium erschloss den Reichtum einer musikalischen Welt, die viel zu lang hinter dem eisernen Vorhang verschlossen war, ein Umstand, der im Westen nach wie vor erschreckend stark nachwirkt. So verdienen die über 500 Vokalwerke des russischen Komponisten Pavel Grigorievich Chesnokov aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ebenso hohe Beachtung wie das geistliche Vokalwerk des 1967 geborenen slowenischen Komponisten Demjan Monik. Nicht zuletzt gab es auch eine Eigenkomposition von Tenor Bla Strmole, dem Leiter des Ensembles Ingenium.

Sechs in perfekter Synchronisation harmonierende junge Stimmen vereinten sich in sauber gesetzter Intonation, schlüssiger Phrasierung und sanfter Dynamik zu makellosem, zugleich charakteristisch changierendem Wohlklang.

Entschieden weltlich wurde es dann nach der Pause. Der lebhafte, flexible Gesang von Blanka Caks, Petra Frece, Blaz Strmole, Domen Anzlovar, Matjaz Strmole und Ziga Berloznik rief unterschiedliche Stimmungen hervor, ganz wie das Leben selbst: Fröhlich und ungezwungen beim slowenischen Hochzeitlied, verschmitzt, witzig und lyrisch im ländlichen Idyll. Leichtigkeit, Liebe und Leidenschaft prägten die Volksweisen und Popsongs, darunter der 1996er-Hit „Time to Say Goodbye“, ebenso wie der Wechsel von tiefer Traurigkeit zur überschäumenden Freude ausgelassener Feiern.

Die Matinee setzte einen klangschönen Schlusspunkt unter die Leitheimer Schlosskonzerte 2019, welche ihrerseits das 60 Jahre währende musikalische Engagement der Familie Tucher auf denkbar hohem Niveau vollendeten. Nächstes Jahr geht es dann weiter unter neuer Regie.

