vor 17 Min.

Ein Frühlingshauch mitten im Winter

Die Autorin Melanie Raabe hat einen neuen Thriller verfasst, den sie am 26. März in Donauwörth vorstellt.

Der 14. Donauwörther Kulturfrühling wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Musik, Fotografie, Literatur und geschichtliche Vorträge stehen im März/April auf dem Programm

Inmitten von Lichterglanz und Weihnachtsstimmung wagt doch der Frühling bereits, sich ganz vorsichtig bemerkbar zu machen. Das freilich in einer ganz besonderen, nämlich in kultureller Hinsicht: Der 14. Donauwörther Kulturfrühling steht in den Startlöchern. Jetzt liegt das Programm vor, das einige interessante Begegnungen verspricht:

„Auf dem Weg zwischen Donauwörth und Reimlingen“ ist eine Fotoausstellung betitelt, die Bilder von Stephanus Kostwald zeigt. Der (Hobby-)Fotograf liebt es, mit wachem Auge durch seine Heimat zu streifen und deren Schönheiten einzufangen. Ein besonderes Faible hat er für Lichtphänomene entwickelt. Die Exposition lässt faszinierende Licht- und Schattenspiele erkennen. Die Fotos wollen dazu inspirieren, sich Zeit zu nehmen zum Innehalten, zum Dankbarsein für Hier und Jetzt.

Der Geschichts- und Politikwissenschaftler Dr. Günter Müchler spricht über „Napoleon – Revolutionär auf dem Kaiserthron“. Darin geht es um Allmacht und Ohnmacht eines Genies. Napoleons Biografie bietet alle Zutaten für einen spannungsgeladenen Geschichtskrimi: Der unbekannte Korse, der Französisch erst lernen musste, stieg kometengleich zum Ersten Konsul, zum Revolutionär auf dem Kaiserthron auf und endete im Exil. Brillant entwirft Müchler die Lebensgeschichte dieses Mannes.

Das Notos Quartett lädt zu einem exquisiten Kammermusikabend. Dieses Ensemble mit lauter jungen Musikern zählt zu den erfolgreichsten Klavierquartetten seiner Generation. Seit Gründung 2007 erhielt es durchweg hoch lobende Rezensionen für technische Perfektion und virtuose Brillanz. Auf dem Programm stehen unter anderem Mozarts Klavierkonzert Es-Dur (KV 493) und Dvoraks Klavierkonzert opus 87 Es-Dur.

Der Komponist Tom Lier führt sein Oratorium „Sonnengesang – Heiliger Franz von Assisi“ auf. Dazu gibt es Bilder von Karl Rubner. Interpreten sind der Chor Cantabilie mit Amelia-Streichquartett und Band. Sprecher ist Georg Steidle.

Der Mitarbeiterchor der Stiftung St. Johannes tritt unter dem Motto „Verschieden sein ist fabelhaft – wie des Regenbogens Farbenpracht“ auf. Unter der Gesamtleitung von Hans-Ulrich Höfle musizieren und singen an diesem Abend passionierte Mitglieder der Mitarbeiterschaft sowie Freunde und Klienten der Stiftung. Begleitet von einer Pop-Band interpretieren sie bekannte Lieder aus verschiedenen Jahrzehnten und Genres.

Gudrun Reißer, Leiterin der Vhs und Geschichtswissenschaftlerin, hält einen Vortrag zum Thema „Die Revolution und die Napoleonischen Kriege in Donauwörth …und der nahen Umgebung“.

Die Schüler und Lehrer der Werner Egk-Musikschule laden zum Kammerkonzert. Sie treten als Solisten, im Trio, Quartett und als Band auf – mal klassisch, mal modern und rockig.

Die Autorin Melanie Raabe liest aus ihrem neuen Thriller „Die Wälder“. Die ausgebildete Journalistin hat zunächst „heimlich“ Bücher geschrieben und ist aber so erfolgreich, dass sie ganz auf die Schriftstellerei umgesattelt ist. Bekannt von ihr sind: „Die Falle“, „Die Wahrheit“, „Der Schatten“.

Der Literaturkritiker Denis Scheck präsentiert „Schecks Kanon“. Mit seiner Auswahl der 100 wichtigsten Werke der Literatur präsentiert Scheck einen zeitgemäßen Kanon, der auf Genre- oder Sprachgrenzen pfeift. (dz)

Karten gibt es im Kulturbüro der Stadt Donauwörth, Telefon 0906/789160 oder 0906/789161, E-Mail kultur@donauwoerth.de, Rathaus, Rathausgasse 1, Zimmer 103, 1. Stock.

