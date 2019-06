09:28 Uhr

Ein Hauch von Rosamunde Pilcher

Marianne Wagners Cottage-Garten hat nicht ohne Grund eine leicht englisch-romantische Note. Am Sonntag lädt sie alle Gartenfreunde zu sich nach Hause ein.

Wer beim Zappen am Sonntagabend gerne bei Rosamunde Pilcher hängen bleibt, dem ist diese Kulisse vertraut: blühende Rosenhecken, gekieste Wege durch eine wildromantische Gartenlandschaft, versteckte Nischen zwischen Efeu umrankten Ziergittern und von Klematis umwucherten Bögen.

Fast meint man, auf der weißen Bank an der nächsten Wegbiegung müsste ein Liebespaar sitzen und sich nach überwundenen Irrungen und Wirrungen selbstvergessen küssen. Dazu fehlen eigentlich nur noch einschmeichelnde Musik, das Happy End und ein glückseliges Aufseufzen des Fernsehzuschauers ...

Viel braucht es tatsächlich nicht, um im Garten von Marianne Wagner derartige Bilder vor dem geistigen Auge entstehen zu lassen. Und doch ist Cornwall meilenweit entfernt.

Sie reist gerne nach Südengland

Die florale Idylle ihres malerischen Paradieses befindet sich im kleinen Veitlesweg, Hausnummer 2, in Hamlar. Schwaben pur, möchte man denken, wäre da nicht Marianne Wagners Leidenschaft für – na ja, eben jene Landschaft und Gartenkultur, die den Verfilmungen der britischen Autorin hierzulande so große Popularität verschafft haben. Immer wieder reist sie gerne nach Südengland, um sich von den dortigen traumhaften Anlagen inspirieren zu lassen.

Marianne Wagner streift mit wachsamem Blick durch den Garten und legt letzte Hand an, um sich auf den Sonntag vorzubereiten. Sie geht die Hecken und Stauden entlang, zupft hier und dort verblühte Blätter ab, nimmt bei der einen oder anderen vorwitzigen Ranke die Schere zu Hilfe und befreit den Mähroboter aus einer verzwickten Situation, damit der weiter seiner Arbeit nachgehen kann. Schließlich soll alles – nein, nicht perfekt sein, aber doch einladend für die Gäste, die sie am Sonntag erwartet. „Ich halte es da gerne mit den Engländern“, verrät sie schmunzelnd, „und die sagen: Man braucht eine schlampige Ordnung.“

Zwei große Themen

Es gibt mindestens zwei große Themen, bei denen Marianne Wagners Augen einen leuchtenden Schimmer bekommen. Das eine sind das Gärtnern ganz allgemein und ihr üppiger Rosengarten im Besonderen, das andere ist die Caritas, für die sie sich seit Jahren engagiert. „Beides macht mir unglaublich viel Freude“, sagt sie und deshalb führt sie beide Themen am morgigen Sonntag wieder einmal zusammen.

Sie lädt – zum etwa 15. Mal – ab 10 Uhr zu ihrem privaten Tag der offenen Gartentür ein und freut sich auf viele Besucher. Ihnen möchte sie ihre Rosenpracht zeigen, will Tipps zum Gedeihen geben und ihr insektenfreundliches Paradies erläutern. Gleichzeitig sammelt sie Spenden für die Caritas und bietet kleine Köstlichkeiten an, damit für den guten Zweck etwas in die Kasse kommt.

Der Spaziergang durch das Gartenparadies der 74-Jährigen wird zum Erlebnis für alle Sinne. Selbst mit geschlossenen Augen würde der betörende Duft den richtigen Weg weisen. „Eine Rose ohne Duft ist seelenlos“, findet Marianne Wagner, deshalb hat sie vor allem Sorten bei sich zu Hause, die ein intensives Aroma verströmen. „Die Franzosen tun sich hier besonders positiv hervor“, erklärt die Expertin, deren einer Favorit die „Charles de Milles“ ist. Ihre zweite Lieblingsrose trägt den Namen „Eden 85“, und muss sich an Schönheit und Duft nicht verstecken.

Explodierende Farben

Neben den Wohlgerüchen sind es die explodierenden Farben, die durch den Garten lotsen. Vom leuchtend eleganten Weiß über zartes Rosé, tief dunkles Rot bis hin zum kräftigen Pink findet sich eine Mischung, die die gesamte Farbpalette abdeckt. Für die Blau- und Violetttöne sind Klematis, Allium und Lavendel zuständig.

Seit 45 Jahren legt Marianne Wagner ihren Garten an, pflegt ihn, gestaltet neu. Die einstige Bäuerin hatte zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann eine Landwirtschaft. „Als wir sie aufgegeben haben, hab ich in einer Baumschule gearbeitet und mich dann als Gartenpflegerin selbstständig gemacht“, erzählt Marianne Wagner ihren Werdegang. Ihre Liebe zu Rosen hat sie vor rund 25 Jahren entdeckt und sie ist seitdem ungebrochen.

Es gibt auch Wildwuchs

1000 Quadratmeter ihres Grundstücks gehören dem – wie sei es nennt – „gepflegten Garten“. Weitere 1000 Quadratmeter sind ihr „Wildwuchs“. An Charme lassen beide Teile nichts vermissen. Ein Rosenbogen trennt sie voneinander. Wer ihn durchschreitet, findet sich in einem kleinen Dschungel wieder. „Hier darf alles wachsen, wie es der Herrgott will“, schwärmt Marianne Wagner.

„Und glauben Sie mir: Der versteht sein Handwerk besser als wir.“ Sonnenschein und lichter Schatten wechseln sich hier ab. Abgebrochene Baumstümpfe hat der Efeu erobert, ein kleines Wäldchen wirkt beinahe mystisch. Auch dort laden Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein – kleine Oasen der Ruhe.

Am liebsten aber zieht sich Marianne Wagner in ihren romantischen Pavillon zurück, der mit seinen Decken und Kissen, mit Spiegeln, Kerzenleuchtern, Blumenkränzen und anderen Accessoires gefühlsmäßig wieder dorthin führt, wo diese Geschichte ihren Anfang genommen hat: zur Idylle einer Rosamunde Pilcher.

