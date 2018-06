05:00 Uhr

Ein Herz für Familien

Seit zehn Jahren gibt es das Lokale Bündnis für Familie in Bäumenheim. Was die Gemeinde im Rahmen des Programms bereits umgesetzt hat.

Als vor zehn Jahren der Landkreis Donau-Ries das Bündnis für Familie auf Landkreisebene gründete, schlossen sich viele Gemeinden diesem Bündnis an. In Bäumenheim wurde damals auch ein lokales Bündnis für Familie ins Leben gerufen. Es ist bis heute das einzige im Kreis und feierte sein zehnjähriges Bestehen jetzt mit einem Fest rund um Rathaus und Schmutterhalle. Einige Gemeinderatsmitglieder grillten und verkauften Getränke an die Gäste. Zudem verkaufte die Lebenshilfe Donau-Ries, die durch Wohnheime und Produktionsstätten fest in Bäumenheim verwurzelt ist, Kaffee und Kuchen.

Mehrere Bündnispartner, wie die beiden Kindergärten, der Elternbeirat der Schule, und weitere engagierte Unterstützer halfen bei der Durchführung der Veranstaltung mit. Und es wurde Einiges geboten: ein Bewegungsparcours, eine Löwenkopfwurfmaschine, Kinderschminken, eine Luft-Seeschlange, einen Kettcarparcours und ein Märchenzelt. Die Höhepunkte waren der Mal- und der Luftballonwettbewerb und der Auftritt der Uggl-Bühne mit dem Stück „Uggl in Gefahr“.

Der stellvertretendende Landrat Peter Thrul bezeichnete Bäumenheim in seiner Rede „als eine besonders familienfreundliche Gemeinde, die ein Leuchtturm unter den Kommunen des Landkreises ist.“ Sina Scheiblhofer, Familienbeauftragte und Koordinatorin des Bündnisses für Familie im Landkreis, betonte, dass die Bäumenheim „sehr schnell erkannt hat, dass Familienfreundlichkeit ein Standortfaktor, um als Lebens- und Arbeitsort attraktiv zu sein.“ Sie dankte Bürgermeister Martin Paninka, dass dieser sich in seiner Gemeinde für die Familien einsetze und dafür Sorge trage, dass Familienfreundlichkeit ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Politik sei.

Paninka ging in seiner Festrede auf eine ganze Reihe von umgesetzten Ideen ein im Bereich der Senioren als auch der Kinder und besonders der Familien. Deshalb könne er „mit Fug und Recht und auch mit ein bisschen Stolz behaupten, dass Bäumenheim eine äußerst familienfreundliche Gemeinde ist.“ Er verwies unter anderem darauf, dass die Kita-Gebühren „drastisch“ gesenkt worden seien und die sogenannte „Geschwisterbefreiung“ für die Einrichtungen Kindergarten, Kinderkrippe und Außerschulische Betreuung eingeführt wurde und ein „Baukostenzuschuss“ für junge Familien mit Kindern beim Erwerb eines gemeindeeigenen Bauplatzes beschlossen wurde.

Paninka betonte zudem, dass die Gemeinde die „finanziellen Unterstützungen für unsere jungen Familien natürlich nicht nur gewährt, weil wir es uns als recht finanzstarke Gemeinde leisten können, sondern vor allem, weil wir es uns leisten wollen.“

Der Bürgermeister hob zudem die Arbeit des Referats für Familie, Kinder und Senioren hervor. Unter anderem begrüßen dessen Referentinnen die Neugeborenen und überbringen kleine Geschenke an die Eltern und organisieren die Aktion „Autofrei zu Schule und Kita“, die in diesem Jahr vom 9. bis 13. Juli durchgeführt wird. Auch das aktuell laufende „gemeindliche Spielplatzkonzept“ sei ein tolles Projekt, das die Gemeinde in diesem Zusammenhang umsetzt, so Paninka weiter.

Ausgezeichnet wurde bei der Veranstaltung Bärbel Reiser als „Lesepatin der allerersten Stunde“ für ihr 10-jähriges Engagement. (pm)

