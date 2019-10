Ein Instrument von europäischem Rang

Plus Niederschönenfeld stand ein Wochenende lang im Zeichen der Orgelweihe. Viele Mitwirkende – von der Gemeinde bis zum Bund – hatten die Restaurierung möglich gemacht

Es war ein großer, gemeinsamer Kraftakt: Viele Beiträge waren dazu notwendig, damit die Orgel in Niederschönenfelds einstiger Abteikirche „ Mariä Himmelfahrt“ restauriert werden konnte. Mit einem Festakt feierten daher jetzt die Beteiligten den Abschluss und die Einweihung dieses Instrument, dem ob seines Alters und seiner Ausführung musikgeschichtlich europäische Bedeutung zugesprochen wird.

Unermüdlicher Motor auf dem Weg zur Restaurierung war der 2004 gegründete „Freundeskreis der historischen Klosterorgel“. Dessen Vorsitzender Heinrich Riegler durch den Abend führte. Er hatte auch den festlichen Abschluss der Arbeiten zusammen mit der Kirchenverwaltung organisiert.

Finanzierung kostet rund eine halbe Million Euro

Mit Konzerten hatte der Verein – an vorderster Stelle Florian Luderschmid als musikalischer Leiter – erste Spenden gesammelt, weitere Aktivitäten entwickelt und die Notwendigkeit der Instandsetzung dargestellt. Durchbruch zur Finanzierung der rund eine halbe Million Euro teuren Maßnahme war, als Luderschmid mit den Bundestagsab-geordneten Ulrich Lange und Reinhard Brandl 187500 Euro aus dem Kultur-Etat des Bundes für das Projekt erlangen konnte. Mit den Aktivitäten des Vereins, Zuschüssen von Staat, Bezirk, Landkreis und Gemeinde, Mitteln der Kirchenstiftung sowie Spenden aus der Bevölkerung und verschiedenen Institutionen ist der größte Teil der Kosten abgedeckt.

Bürgermeister Peter Mahl bezeichnete das Fest als „vorläufigen“ Abschluss der Restaurierung, denn es gelte noch, die Restkosten abzudecken. Wie Mahl, so dankten Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange und Landrat Stefan Rößle in ihren Grußworten allen Beteiligten. Alle Redner unterstrichen das hervorragende Zusammenwirken aller Projektbeteiligten. Wichtige Beiträge leisteten insbesondere Pater Stefan Kling (Orgelsachverständiger des Bistums Augsburg), die Sachverständigen der Bestandsaufnahme, Landesamt für Denkmalpflege, Professor Dr. Franz Körndle als wissenschaftlicher Begleiter sowie Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat. Die Ausführung der Arbeiten lag in den Händen von Orgelbau Klais (Bonn); die Zweitorgel stellte Orgelbauer Franz Schreier (Thierhaupten) her.

Erläuterung der drei Orgelprospekte

Der Musikwissenschaftler Dr. Franz Körndle (Universität Augsburg) stellt in der informativen Festschrift den Nördlinger Orgelmacher Paul Prescher (1628-1695) vor. Am Festabend galten seine Ausführungen der Entwicklungsgeschichte der Orgel seit dem neunten Jahrhundert und deren „Einzug“ in den Kirchen ab dem zwölften Jahrhundert. Über Wortschöpfungen aus der Orgelgeschichte (wie das „Keyboard“) spannte er den Bogen zu Darstellungen von kirchlichen Musikinstrumenten in den spätgotischen Stadtpfarrkirchen in Rain und Donauwörth und die Einbeziehung des Leidensweges Christi in diese Thematik.

Abschließend erläuterte Körndle die drei am Niederschönenfelder Orgelprospekt dargestellten Personen: den Psalmendichter und Harfenspieler David, die Heilige Cäcilia, Märtyrerin des dritten Jahrhunderts, seit dem 14./15. Jahrhundert als Patronin der Musik verehrt, sowie Jubal, der biblischen Überlieferung zufolge Urvater aller Musiker.

Dr. Hans-Wolfgang Theobald vom Bonner Orgelbauer Klais erläuterte die Herausforderungen, die sich ab dem „Blick in die Wundertüte Orgel“ boten. Er bezeichnete Paul Prescher – er war evangelisch-lutherischen Glaubens und dennoch für viele katholische Kirchen tätig – als außergewöhnlichen und vor-bildlichen Orgelbauer. Im Gegensatz zum einfachen Leben, das die Ordensregeln vorsahen, „gönnten“ sich die Nonnen 1683 dessen Schmuckstück für ihre neue Kirche. Abschließend stellte Theobald fest: „Ihre Arbeit fängt jetzt erst an“. Es gelte, das restaurierte Instrument im Gottesdienst und durch Konzerte mit Leben zu erfüllen.

Die Mitwirkenden des voran gegangenen Konzertes unter Leitung von Florian Luderschmid (siehe eigenen Bericht auf unsere lokalen Kulturseite) sorgten auch für den musikalischen Rahmen des Festaktes.