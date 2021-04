vor 18 Min.

Ein Jahr Krise und noch Kurzarbeit

Eines von vielen Unternehmen in der Region, das Kurzarbeit angemeldet hat, ist Hama in Monheim. Die Entwicklung in Donauwörth und Umgebung genau nachzuvollziehen ist angesichts teils fehlender Daten schwierig. Im Sommer konnte Hama die Kurzarbeit vorübergehend beenden.

Plus Der Produktionsstopp bei Agco Fendt zeigt: Viele Betriebe haben in der Corona-Pandemie zu kämpfen. Auch in der Region Donauwörth bleibt Kurzarbeit wichtig.

Von Christof Paulus

Als der Traktorenproduzent Agco Fendt mit einem Standort in Bäumenheim vergangene Woche seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat, ließ das aufhorchen: Bei dem Allgäuer Unternehmen sind die Auftragsbücher voll, die Geschäfte laufen gut, 2020 war ein Rekordjahr. Doch der Fall zeigt, wie sehr die Kurzarbeit während der Corona-Krise die Wirtschaft in Deutschland und der Region prägt. Selbst Firmen, die finanziell in der Pandemie nicht in Schieflage geraten, greifen auf das Instrument zurück, mit dem die Bundesregierung Kündigungen verhindern will.

