vor 55 Min.

Ein Krimi aus der Bretagne

Michel Courats erster Roman auf Deutsch ist erschienen

Der in der französischen Partnerstadt von Niederschönenfeld-Feldheim (Plestin-les-Grèves/Locquirec) lebende Autor Michel Courat hat seinen ersten Roman in deutscher Sprache verfasst. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans im Jahr 2008 hat der Autor und Tierarzt aus Locquirec 18 Bücher, davon 16 Kriminalromane veröffentlicht. Nun ist es endlich so weit: Der erste Band der Serie mit dem Titel „Die Angst geht um in Locquirec“ ist jetzt erstmals auf Deutsch erschienen.

Michel Courat ist Bretone mit Leib und Seele. In seiner beruflich aktiven Zeit hat er viele Jahre als Tierschutzexperte im Ausland verbracht, doch nun ist er endlich zurück in seiner geliebten Bretagne, wo er seit drei Jahren seinen Ruhestand genießt. Und endlich mehr Zeit hat, sich – neben seinem Engagement im Tierschutz – dem Schreiben seiner Krimireihe um die Ermittlerin Laure Saint Donge – kurz LSD – zu widmen.

Jeder seiner bisher 16 Romane der Serie spielt in einer anderen bretonischen Stadt. Alle Charaktere sind selbstverständlich frei erfunden, doch die Beschreibungen der örtlichen Gegebenheiten entsprechen der Realität. Wer Locquirec und Plestin-les-Grèves kennt, wird viel Bekanntes wiedererkennen. Und wer weiß, vielleicht möchte der ein oder andere Leser ja anhand der Beschreibung im Roman „Die Angst geht um in Locquirec“ die Fahrradtour des Anwalts Philippe Bellec nachfahren. Dann allerdings, ein kleiner Tipp: Überprüfen Sie Ihre Bremsen vor der steilen Abfahrt von Lézingard! (dz)

Der Krimi ist in gedruckter Form im Buchhandel erhältlich. Es gibt ihn auch als E-Book.