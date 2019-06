vor 21 Min.

Ein Kulturforum wird gegründet

Die IG Rainer Winkel will den Heimatgedanken weiter stärken und dazu ein übergreifendes Netzwerk aufbauen. Am 4. Juli gibt es ein Treffen. Viele Teilnehmer erwünscht

Die kulturellen Akteure im Rainer Winkel wollen intensiver zusammenarbeiten, sich austauschen, voneinander profitieren, Ideen sammeln und somit ihre Heimat beleben. „Die Vernetzung der kulturellen Akteure im Rainer Winkel soll das kulturelle Leben über Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksgrenzen hinweg stärken!“, so formuliert es Johannes Geier, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Rainer Winkel (IGRW). Er ist auch Mit-Initiator des „Rainer-Winkel-Kulturforums“, dessen Aufbau derzeit vorbereitet wird. Die Umsetzung dieser Idee wird – wie berichtet – vom Bundes-Landwirtschaftsministerium finanziell gefördert, um den ländlichen Raum zu stärken. Zum Zweck des Aufbaus eines solchen Forums trafen sich jetzt Vertreter verschiedener kultureller Organisationen aus der Region um Rain in Pöttmes.

Zunächst stand ein weiteres privates Kleinod, das Schloss Schorn, im Mittelpunkt. Die Kulturreferentin der Marktgemeinde, Ludwiga Baronin Herman, führte die Interessierten durch den Garten und den kleinen Veranstaltungssaal im Schloss. Auf der Terrasse fand dann ein erstes Brainstorming zum Thema Kulturforum statt. Es zeigten sich die ersten Vorschläge und Ideen, was ein Kulturforum bearbeiten sollte, damit die einzelnen Akteure einen Gewinn daraus ziehen könnten. So werden die Teilung der Region und die damit verbundene „zersplitterte“ Presselandschaft als Problem gesehen. Oft genug bekommt man von Veranstaltungen im Nachbarlandkreis nichts mit. Oder: Ein Online-Kartenverkauf ist für den einzelnen Veranstalter oft zu aufwendig und teuer. Dies sind nur zwei Beispiele für zukünftige Tätigkeitsfelder des Kulturforums.

Nach dem Austausch auf der Terrasse machten sich die Teilnehmer auf den Weg in die Ortsmitte von Pöttmes. Bevor man das Gespräch in den Ratsstuben fortsetzte, wurde der Kultursaal im Rathaus der Gemeinde besichtigt. Die Kulturreferentin stellte ihre Aktivitäten in der Gemeinde dar.

Johannes Geier stellte die Inhalte des Förderprojekts des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft kurz dar und wie es dazu kam. Dadurch habe man die einmalige Chance, die kulturgeschichtlich gewachsene Region durch das Kulturforum wieder stärker zusammenzuführen. Durch das Projekt wird es möglich sein, für zwei Jahre einen Koordinator zu installieren, der sich um den Aufbau kümmern wird.

Diese Person wird vom Projektträger, also der IGRW, festgelegt werden. Geeignete Personen werden derzeit noch gesucht. Am 4. Juli wird im Kapitelsaal des Klosters Thierhaupten eine Auftaktveranstaltung zum Projekt stattfinden, so Geier. Hierzu sind alle kulturellen Akteure und Organisationen (Vereine und so weiter) eingeladen, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Teilnehmer baten um eine möglichst konkrete Darstellung der Projektinhalte und um eine klare zeitliche Planung der Umsetzung. Diesem Wunsch will man entsprechen. (gei)

Alle kulturellen Akteure im Rainer Winkel sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung am 4. Juli im Kapitelsaal des Klosters teilzunehmen. Interessenten melden sich bitte bei der IGRW und deren Vorsitzendem Johannes Geier. Weitere Info und Anmeldung unter: www.rainer-winkel.de/aktuelles und www.rainer-winkel.de/kulturkalender oder Telefon 08276/589297.

