vor 59 Min.

Ein Leben für das Rote Kreuz

Friedrich Ackermann aus Fessenheim ist seit 50 Jahren beim BRK aktiv. Dafür müsse die ganze Familie dahinterstehen, meint er

Von Anja Ringel

Was wäre unsere Gesellschaft ohne ehrenamtlich Engagierte? Ohne Menschen, die mit Leidenschaft für wichtige Anliegen eintreten? Die viele Stunden investieren und sich ihren Fleiß und Einsatz nicht bezahlen lassen? – Wir alle wären um so vieles ärmer! Wichtige, auch lebensnotwendige Dienste und Funktionen könnten nicht aufrechterhalten werden. Deshalb stellen wir in unserer Serie „Vereinsmeier“ Menschen vor, die durch ihr Engagement echte Vorbilder sind. Allein in unserem Landkreis sind 60000 Mitglieder in 4800 Vereinen tätig. Kennen Sie auch jemanden, der unermüdlich im Einsatz ist? Dann schlagen Sie ihn als „Vereinsmeier“ vor: redaktion@donauwoerther-zeitung.de.

An einen Einsatz erinnert sich Friedrich Ackermann noch besonders: Es war mitten in der Nacht, als er gerufen wurde. „Fahr mal hin und hol die Frau zur Entbindung ab“, habe man ihm gesagt. Er sei damals ein junger, frisch motivierter Sanitäter gewesen. Bis Ackermann bei der hochschwangeren Patientin angekommen war, war ihre Fruchtblase bereits geplatzt und der Ehemann in Panik. Im Rettungswagen habe die Frau alle fünf Minuten Wehen bekommen. Mit Blaulicht ist der junge Sanitäter dann ins 50 Kilometer entfernte Krankenhaus gefahren – und war vor der Geburt dort. Mehr als 45 Jahre und viele weitere Einsätze ist das inzwischen her. Anfang der 1970er-Jahre sei man einfache Einsätze noch alleine gefahren, erklärt Ackermann. Heutzutage sind die Einsatzkräfte immer zu zweit unterwegs.

Seit 1969 – also seit 50 Jahren – engagiert sich der Fessenheimer Ackermann beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Begonnen hat alles bei seinem eigenen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein. Er sei damals gefragt worden, ob er nicht mitarbeiten wolle, erinnert er sich. Als junger Mann sei es eine reizvolle Sache gewesen, mit Blaulicht zu fahren. Bei der Bereitschaft in Oettingen absolvierte Ackermann dann im März 1969 seine Sanitätsausbildung und fährt seitdem ehrenamtlich Sanitäts- und Rettungsdienste. Zunächst in Oettingen, später dann bei der Bereitschaft in Nördlingen. Dort habe er jede Woche eine Schicht im Rettungsdienst und Sanitätsdienste übernommen, sagt Ackermann. Nach einigen Jahren wurde er Gruppenführer bei Einsätzen und danach stellvertretender Bereitschaftsleiter. Bis zum Alter von 66 Jahren war er dann Einsatzleiter Rettungsdienst bei der Nördlinger Bereitschaft. Zudem hält er als Ausbilder Erste-Hilfe-Kurse für Betriebe und Vereine – alles nach Feierabend. Ackermann ist gelernter Landwirt, verkaufte für eine Firma Land- und Kommunaltechnik und betrieb nebenerwerblich die Landwirtschaft seiner Eltern weiter. Daneben war er noch im Fessenheimer Posaunenchor, bei der Feuerwehr und 18 Jahre lang Gemeinderatsmitglied. „Eine ziemlich ausgefüllte Freizeit“, sagt Ackermann und lacht.

Um all das unter einen Hut zu bringen, sei die Unterstützung seiner Familie enorm wichtig gewesen, sagt Ackermann. Schließlich wachen nachts alle auf, wenn der Piepser losgehe. Seine Frau sei eine Zeit lang ebenfalls in der Bereitschaft aktiv gewesen. Seine Tochter und sein Schwiegersohn sind inzwischen ebenfalls bei den Rettungsdiensten aktiv, und auch sein ältester Enkel engagiert sich beim BRK.

In den 50 Jahren hat Ackermann nur einmal einen Punkt gehabt, an dem er Probleme hatte: Damals sei er immer sehr aufgeregt gewesen, wenn der Piepser losgegangen sei, erinnert er sich. Er habe damals verstehen können, warum viele Ehrenamtliche mit 50 Jahren aufhören, Rettungsdienste zu fahren. Er habe damals seine ehrenamtlichen Tätigkeiten reduziert und beim Posaunenchor und als Gemeinderatsmitglied aufgehört, um sich nur noch auf den BRK konzentrieren zu können. Ans Aufhören habe er jedoch in keiner Sekunde gedacht, sagt Ackermann. Das Ehrenamt mache ihm viel Spaß. Er könne anderen Menschen helfen und es bringe ihm persönlich auch etwas.

Seitdem er in Rente ist, bildet Ackermann weiter betriebliche Ersthelfer aus und fährt auch noch Rettungsdienst – allerdings nur noch ein bis zwei Schichten im Monat. 80 Kurse hat er im vergangenen Jahr gehalten. Die Teilnehmer seien teilweise die dritte Generation, die er ausgebildet hat. Er versuche nun, die Sonntage für die Familie freizuhalten. Das sei früher anders gewesen: Wenn sich niemand für die Schichten gefunden habe, habe er diese immer übernommen.

In letzter Zeit sei nachts mehr los als noch vor einigen Jahren, meint Ackermann. Vor allem die internistischen Notfälle seien mehr geworden. Auch die Einsätze hätten sich verändert: Die Sanitäter werden inzwischen häufig wegen Lappalien gerufen, bei denen ein Rettungswagen eigentlich nicht notwendig wäre. Wenn er gesund bleibt, möchte Ackermann weiter im BRK aktiv sein. Er habe schon Termine für Erste-Hilfe-Kurse im November 2020. Mit 70 werde er sein Ehrenamt dann aber ein bisschen runterfahren, meint er.

Themen folgen