Ein „Nationalfeiertag“ der anderen Art

Verein für ambulante Krankenpflege unterhält über 200 Gäste

202 Vereinsmitglieder hatten Platz gefunden im Gasthaus Zur Wallfahrt in Wemding, um den „geschenkten Tag“ des Vereins für ambulante Krankenpflege Wemding zu begehen. Die Big Band der Anton-Jaumann-Realschule mit Rektor Heinz Sommerer unterhielt die Gäste. Vereinsvorsitzender Gottfried Hänsel ging auf das unbeständige Wetter und die Klimaerwärmung ein, an der man nicht zuletzt selbst Schuld sei. Jeder könne seinen Teil zur Besserung beitragen.

Ziel des „geschenkten Tags“ sei jedoch, „die Seele baumeln zu lassen“. Hänsel erklärte den 29. Februar zum „Wemdinger Staatsfeiertag“. Der Verein für ambulante Krankenpflege kümmere sich nicht nur um die – wie der Name schon sagt – ambulante Krankenpflege, sondern initiiere auch Veranstaltungen, wie den Vortrag von Anselm Grün oder auch das Anlegen des Kräutergartens im Pfarrhofgarten. Des Weiteren finden Studienfahrten, Seniorengymnastikstunden, Wirbelsäulengymnastikkurse und Kneipp-Gesundheitskurse statt. Man habe außerdem die Realschule mit Instrumenten im Wert von 80000 Euro unterstützt.

In einem Vortrag berichtete der Nördlinger Stadtarchivar Wilfried Sponsel über „Adelsgeschichte(n) – eine Zeitreise durch die Jahrhunderte in Wort und Bild“. Sponsel reiste mit den Gästen in die Zeit des hohen Mittelalters – in die Zeit der Stauferkönige. König Konrad III. regierte 1150 das Deutsche Reich. Sein Sohn Heinrich, damals 13 Jahre alt, weilte auf der Harburg und schrieb einen Brief an das Königspaar in Byzanz, mit dem Inhalt, dass die Burg Flochberg belagert wurde. Somit weiß man heute, dass beide Burgen Stauferburgen waren. Der Stadtarchivar ging auch auf den Staufer Friedrich II. ein und seine „Frauengeschichten“: Von 13 Frauen war er Vater von 20 Kindern geworden.

Noch heute reitet der legendäre König und Kaiser beim historischen Stadtmauerfest in Nördlingen im Festzug mit. Im Jahr 1235 ließ Friedrich II. seinen Sohn Heinrich wegen Ungehorsam gefangen nehmen und einige Tage auf der Burg Alerheim verwahren.

Sponsel erzählte noch zwei Anekdoten: von Fürst Ludwig zu Oettingen-Wallerstein und seiner nicht standesgemäßen Heirat mit der Tochter des Gärtners. Ludwig ging daraufhin in die Politik und wurde Regierungspräsident von Schwaben, später Minister unter König Ludwig I. Die 1766 geborene Elisabeth Christiane, Tochter des damaligen Bürgermeisters von Nördlingen, heiratete später Franz Maximilian Friedrich Bouwinghausen von Wallmerode – eine gedacht gute Partie, die sich als mittellos herausstellte. Das Paar wohnte bei ihren Eltern, zog später nach Heilbronn. Nach Bouwingshausens Tod kam Elisabeth Christiane zurück nach Nördlingen und starb dort im Alter von 96 Jahren.

Bürgermeister Martin Drexler bedankte sich beim Vorsitzenden Gottfried Hänsel für sein umfangreiches Engagement. Drexler freute sich über die hohe Teilnehmerzahl und den damit einhergehenden Austausch der Generationen. Die Teilnehmer waren zwischen 25 und über 90 Jahre alt. Stadtpfarrer Wolfgang Gebert hob ebenso den hohen Wert des Miteinanders hervor und sprach das Mittagsgebet.

Den künstlerischen Rahmen untermalte nicht nur die Big Band, sondern auch Gerhard Schneid auf der Steierischen, Gedichte und Geschichten wurden vorgetragen und Lieder gemeinsam gesungen. (pm)

