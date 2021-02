06.02.2021

Ein „Not--kessel“ online

Hans-Georg Stapff organisiert Konzerte

Der „Donauwörther Notenkessel“ ist eine langjährige Institution der evangelischen Kirchengemeinde in Donauwörth. Doch auch er muss pausieren, denn echte Konzerte funktionieren ja gerade nicht. Leiter Hans-Georg Stapff und sein Team präsentieren deshalb ein Not-Programm und nennen es den „Donauwörther Not- -kessel“.

Vier Veranstaltungen im Wochentakt werden gerade organisiert, und zwar vom 28. Februar bis 20. März. Da ist ein Gospel-Gottesdienst mit einem Ensemble aus dem Gospelchor Sternenfänger. Hier inszeniert Dekanatskantor Stapff mit seiner „Gospel-Offensive“ ohnehin gerade eine eigene Bewegung. Es gibt eine Gospel-Begegnung mit Miriam Schäfer und Hanjo Gäbler, Gospel-Größen aus Siegen und Hamburg, die per Zoom zusammengeschaltet werden. „Begegnung“ ist ein wichtiges Stichwort in der Zielformulierung des Notenkessels überhaupt und somit auch heuer beim „Not--kessel“.

Zwei Liedermacherkonzerte machen die Idee komplett. Stapff ist nicht nur Organisator des „Not-- kessels“ und Kantor an der Christuskirche, sondern auch Liedermacher, der gerade an seiner dritten CD arbeitet. Er tritt Anfang März mit Klavier auf und Ende März kommt Pascal Blenke aus Stuttgart mit Band und präsentiert seine eigenen Songs. Blenke wird auch an der Mittelschule für einen internen Workshop mit den Schülerinnen und Schülern zu Gast sein. Stapff sagt: „Während gestreamte Gottesdienste auf Youtube schon zu unserer kirchlichen Routine gehören, sind Youtube-Konzerte noch etwas Neues für uns. Ich hab mich beraten, zum Beispiel bei der Kulturbühne im ,Hinterhalt‘ in Geretsried, die das schon ständig machen.“ Mit Internet-Gesang hat Stapff schon Erfahrung, denn er probt dort mit seinen Chören und organisiert Gesangsfortbildungen. Stapff: „Per Zoom klicken wir uns mit Hanjo und Miriam zusammen, um ein paar neue Songs von denen kennenzulernen und ein paar alte Songs gemeinsam zu singen.“ Und weiter: „Ich erlebe viel Begeisterung, weil ich etwas anbiete, was in der Pandemie-Zeit so vielen fehlt: Singen und Begegnung, um daraus Kraft und Segen zu ziehen.“ Stapff hofft auf Publikum. Die Informationen sind auf notenkessel.de zusammengefasst. An einer Anmeldung wird noch gebaut. Das Publikum soll sich anmelden, und natürlich hofft Stapff auch auf Spenden, wie sonst bei den Konzerten auch, um damit wiederum die Band aus Stuttgart voll zu unterstützen.

Sonntag, 28. Februar, 9.30 Uhr (Gospel-Gottesdienst), Samstag, 6. März, 19 Uhr (Liedermacherkonzert Hans-Georg Stapff), Sonntag, 14. März, 14 Uhr (Gospels mit Miriam Schäfer und Hanjo Gäbler), Samstag, 20. März, 19 Uhr (Liedermacher Pascal Blenke und Band).

