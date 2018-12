03.12.2018

Ein Original sagt „Servus“

Curt Demmler schließt zum Jahresende sein Fotostudio in Donauwörth. Mehrere Generationen in der Region kamen in sein Geschäft. Was der Künstler nun vor hat

Von Thomas Unflath

Am 31. Dezember ist es vorbei. Nach 39 Jahren als selbstständiger Fachhändler und Fotograf schließt Curt Demmler sein Fachgeschäft in Donauwörth, das zuletzt in der Reichsstraße beheimatet war. „Es ist genug“, sagt Demmler, der für viele Stammkunden zu einem unverwechselbaren Original geworden ist.

Er sagt über sich, es sei immer sein Anspruch gewesen, ein „Fotoprofi der besonderen Art“ zu sein. So erhielt er etwa die Gelegenheit, Persönlichkeiten wie Kanzlerin Angela Merkel oder den früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel zu porträtieren. Bildveröffentlichungen in Fachmagazinen wie „Photographie“ oder „Color-Foto“ festigten seinen Ruf. Auch an Anzeigenkampagnen von Polaroid war der heute 68-Jährige beteiligt. Seine damals entstandenen Aufnahmen wurden für Galerienausstellungen in die weltbekannte Polaroid-Collection in Amsterdam übernommen. Mit diesen Arbeiten machte sich Demmler in der Kunstszene einen Namen und wurde in den 1970er-Jahren zum „profiliertesten SX-70-Fotografen der Gegenwart“ ernannt.

Die zunehmende Digitalisierung und technische Entwicklung hat auch für Demmler das Arbeiten leichter gemacht. Trotzdem bedauert er den heutigen Stand etwas. So meine nun jeder mit einer halbwegs guten Kamera, dass die besten Fotos eine Selbstverständlichkeit seien. Nachbearbeitungsprogramme würden den Rest übernehmen. Diese Technik lehnt Demmler, der sich stets auch als Künstler sah, strikt ab. So benutzt er auch bis heute keines der weitverbreiteten Bildbearbeitungsprogramme.

Durch seine nationalen wie internationalen Tätigkeiten wurde Curt Demmler auch in die „Deutsche Gesellschaft für Photographie“ berufen. In diese kann man nicht eintreten. Andere namhafte Journalisten, Autoren oder Fotografen müssen ein mögliches neues Mitglied vorschlagen und ernennen. Mit seinen Bildnissen prägte Demmler zudem Ausstellungen in Donauwörth, Berlin oder seiner Heimatstadt Pforzheim. Dort gab er schon in jungen Jahren sein Fachwissen weiter und wirkte Anfang der 1970er-Jahre bei der Volkshochschule als Dozent für Fotografie. Auch im Fernsehen war Demmler vertreten: So präsentierte er auf Einladung des Senders Sonnenklar.TV mit seinen Fotografien neue Destinationen im Oman.

Im Jahre 1979 machte er sich selbstständig, war zunächst in Monheim, danach in Wemding tätig. 1985 übernahm der 68-Jährige im Ried in Donauwörth das Fotostudio Foto Schröttle von Inhaberin Rita Viehauser und führte damals den völlig neuen Farbbildservice mit Fotos binnen einer Stunde ein. Für Passanten war Demmlers Studio fortan nicht nur eine Anlaufstelle, wenn sie Fotos brauchten – auch für einen ungezwungenen Plausch im Vorbeigehen war er immer gern zu haben. Und wie war das mit den legendären „Erotik-Bildnissen“, die in seinen Schaufenstern zu sehen waren? „Da habe ich zu Beginn natürlich schon etwas provoziert“, schmunzelt er rückblickend.

Als vor zwei Jahren die Kolping-Akademie im Ried mit ihren umfangreichen Baumaßnahmen begann, musste Demmler sich noch einmal ein neues Domizil suchen und fand dies in der Reichsstraße. Dort macht er zum Jahresende ein letztes Mal Feierabend. „Ich höre von vielen Kunden, dass sie bedauern, mit mir einen individuellen Fotografen zu verlieren“, hat Demmler manch Wehmut vernommen. Freundliche und sachkundige Beratung seien ihm stets wichtig gewesen. Mehrere Generationen hat er mit seiner Tätigkeit begleitet und sie im Lauf der Jahre zu verschiedensten Anlässen fotografiert.

„Alles muss raus – auch ich“, scherzt Demmler angesichts seines laufenden Räumungsverkaufs. Und wie geht es ab 1. Januar für ihn weiter? „Ich habe 39 Jahre lang von Montag bis Samstag gearbeitet, hatte nur einen Tag zum Regenerieren.“ Dies möchte er nun nachholen, gerne auch mit Ehefrau Sonja. Einfach nur Ruhe. „Darauf freue ich mich“, sagt Demmler und atmet schon einmal tief durch.

