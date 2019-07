vor 43 Min.

Ein Powertrio in Leitheim

Ein deutsch-koreanisches Spitzentrio spielt blitzsauber und mit Esprit

Von Tobias Böcker

Mit dem deutsch-koreanischen Trio Gaon gastierte wiederum ein junges Spitzenensemble der Kammermusik bei den Leitheimer Schlosskonzerten. Mit Esprit, Herzblut und Intensität boten Jahye Lee an der Violine, Samuel Lutzker am Cello und Tae-Hyung Kim am Klavier einschlägige Werke von Johannes Brahms, Jean Françaix und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Ein wahres Powertrio! Starke Bewegung prägt den ersten Satz des zweiten Brahms’schen Klaviertrios. Ein komplexes Stück Musik: Gleich vier Themen werden eingeführt und mit zumeist energischer Begeisterung vorangetrieben. Mit Leidenschaft und Temperament nahm das Trio Gaon die Steilvorlage des Komponisten auf, wandelte das lodernde Feuer des ersten im zweiten Satz in hocherhitzte Glut, in deren Innerstem das Klavier den energetischen Ansatz weiterführte; im irrlichternden Scherzo zeigte sich das passgenau geschlossene Zusammenspiel der drei Musiker in besonders beeindruckender Weise, während das übermütige, geistreiche Finale mit Verve und Emphase vor Feuer nur so sprühte.

Fast sprengte die Intensität des Vortrags die akustischen Grenzen des Leitheimer Festsaals, sodass die fast koboldhafte Leichtigkeit des Klaviertrios von Jean Françaix mit seinen lebhaften Sprüngen und seinem überaus charmanten Esprit erst mal ein bisschen Druck aus dem Kessel nahm. Dem Ziel des 1997 in Paris verstorbenen zeitgenössischen Komponisten, „musique pour faire plaisir (Musik, die Freude macht)“ zu erschaffen, wurde das Trio Gaon vollauf gerecht. Fast irrwitzig das rhythmisch prickelnde Tempo, in dem die Töne blitzsauber und punktgenau von Instrument zu Instrument übersprangen.

Seinem eigenen Motto, Wärme zu erschaffen – eine der Bedeutungen des koreanischen Wortes Gaon, die zweite meint den Mittelpunkt der Welt – blieb das Trio auch mit Felix Mendelssohn-Bartholdys zweitem Klaviertrio von 1845 treu. Jahye Lee, Samuel Lutzker und Tae-Hyung Kim hoben den dramatischen Schwung des Werkes mit üppigem Klangreichtum und sprudelnder Tatkraft ins Leben. Energie pur, ein echtes Lebenselixier!

