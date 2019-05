vor 34 Min.

Ein Rechenzentrum für Donauwörth

Ein Kroate hat ehrgeizige Ziele. Wie er sein medizinisches Fachwissen und seine Informatik-Kenntnisse bündeln will – und wie seine Pläne aussehen

Von Helmut Bissinger

Seine Ziele sind ehrgeizig, aber er kann sich bereits im Vorfeld der Unterstützung potentieller Kunden sicher sein. Marko Molnar will noch in diesem Jahr seine Vision zur Realität werden lassen: An der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth möchte er ein Rechenzentrum bauen, wie es ein solches in ganz Schwaben nicht gibt. 2,2 Millionen Euro will Molnar dafür ausgeben.

Was stellt man sich unter dem neuen Zentrum vor?

Der 33-Jährige ist 2012 aus Kroatien nach Nordschwaben gekommen. Sein eigentlicher Beruf ist Medizinisch Technischer Radiologieasistenz Bachelor. 15 Jahre hat er sich zusätzlich mit Informatik beschäftigt. Das eine kommt nun zum anderen: Mehr und mehr hat sich Molnar für IT Services und Support einen Namen gemacht, betreibt nun bereits eine Firma mit sechs Fachkräften. Die „Sonextis“ GmbH operiert bislang ohne eigenes Firmengebäude. Das soll sich nun ändern.

Was stellt man sich unter einem Rechenzentrum vor? „“Wir werden mit Glasfaser-Leitungen direkt mit unseren Kunden verbunden sein“, erläutert Molnar, derzeit auch noch Praxismanager der Radiologie an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Mittlerweile hat sich Molnar nicht nur in Buchdorf angesiedelt, sondern seine Firma auch „Tier-3“ (so die offizielle Bezeichnung) zertifizieren lassen. Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, bietet das Unternehmen einen Sofort-Service, falls es einmal zu Problemen in einer EDV-Anlage eines Kunden kommt.

„Das ist besonders im Gesundheitsbereich wichtig“, erzählt der Jungunternehmer. Er hofft darauf, durch seine Vernetzung und seine Kenntnisse im Krankenhaus- und Gesundheitswesen Kunden zu gewinnen. Eng arbeitet er derzeit bereits mit dem Onkologischen Zentrum von Dr. Dirk Hempel am Donau-Ries-Klinikum zusammen. Weil immer mehr Ärzte den wegen des Datenschutzes hochsensiblen EDV-Bereich mit Daten von kranken Menschen outsourcen wollen, führt Molnar nun fast täglich Gespräche mit Medizinern in ganz Bayern.

Airbus gehört ebenfalls zu den Kunden

Seine Vorstellungen gehen aber über die Verwaltung der Daten in seinem künftigen Rechenzentrum hinaus: „Die Technik bietet viele Möglichkeiten“, erzählt Molnar. So sei es bereits heute kein Problem, die Krankenakte eines Patienten von einem Facharzt einzusehen, wenn er diesen noch nicht einmal gesehen habe. Das spare manchmal lebenswichtige Zeit, wenn eine lebensbedrohliche Situation vorliege.

Hauptsächlich Großkunden bedienen sich der Dienste des Start-up-Unternehmens, Airbus Helicopters gehört ebenfalls dazu. Um den hohen Ansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden, will „Sonextis“ im neuen Rechenzentrum ausschließlich Server deutscher Produktion verwenden, um sich vor Hackern und dem Ausspähen ausländischer Dienste zu schützen. Molnar: „Der Schutz vor Angriffen hat höchste Priorität.“

Seine Informatiker, alle mit Homeoffice ausgestattet, kennen sich besonders im medizinischen Bereich aus. Dass Rechenzentren normalerweise hauptsächlich im großstädtischen Bereich angesiedelt sind, spornt Molnar an. Er will, „dass auch im ländlichen Raum, gerade in einer so leistungsstarken Region wie hier, entsprechende Angebote und Möglichkeiten vorhanden sind“.

Gegenüber dem Stadthotel hat er inzwischen mit Unterstützung der Stadt ein Grundstück erworben, hofft, spätestens im Sommer mit dem Bau beginnen zu können. „Viel Glas“ soll dabei zum Einsatz kommen. Es werde ein Gebäude im „Google-Style“ entstehen. Auf rund 70 Quadratmetern will Molnar im Neubau einen Service-Punkt einrichten: Dort sollen Kunden schnell fachspezifische Teile wie beispielsweise Server-Komponenten erhalten, die der Handel nicht bietet.

Zuvor stünden noch zahlreiche Termine an. Einer ist besonders wichtig: die Vorsprache bei der Regierung von Schwaben. Dort will er wegen einer Förderung von zehn Prozent vorsprechen, wie es sie für Start-up-Unternehmen gibt.

Themen Folgen