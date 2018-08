04.08.2018

Ein Rosentraum in allen Farben und Düften

Rund 200 Rosen in allen Formen und Farben wachsen in Karl Dietrichs Garten. Er kennt sie alle mit Namen.

Karl Dietrichs Garten in Donauwörth hat eine bewegte Geschichte, die den Wandel der Gesellschaft widerspiegelt. Warum dort früher Nutztiere und Kartoffeln Pflicht waren, es heute aber bunte Blüten aller Art gibt

Von Barbara Würmseher

Hinter der Gartentür liegt auf 110 Quadratmetern üppige Flora, die direkt dem Farbkasten entsprungen scheint: Wer bei Familie Dietrich in Riedlingen über den Zaun blicken darf, wähnt sich in einer anderen Welt. Prachtvolle Blüten verwöhnen das Auge, Rosenrabatten zur Linken säumen den Weg, Blumenkästen zur Rechten quellen schier über von schweren Geranienköpfen, Hecken und Wege unterteilen den Garten in Räume, verleihen ihm Tiefe und geben beim Durchwandern so manches Geheimnis preis.

Blumenschmuck ist das große Motto, nach dem Karl Dietrich zusammen mit Ehefrau Olga ihre private Grünanlage gestalten. Doch dieses Thema ist meilenweit von dem entfernt, unter dem der Garten einst angelegt wurde. Er hat nämlich Geschichte. Eine Geschichte, die ein Spiegel der Gesellschaft ist und von Not geprägt war.

„1935 ist die Neudegger Siedlung in Donauwörth als eine Mustersiedlung entstanden“, weiß Karl Dietrich. Die Eltern seiner Frau haben damals ihr Häuschen erworben und das Grundstück als Nutzgarten angelegt. „Hühner, eine Sau, Kartoffeln, vielleicht Hasen, Beerensträucher und Obstbäume waren damals obligatorisch“, erzählt Karl Dietrich. Zu jener Zeit haben sich auch die Obst- und Gartenbauvereine gegründet, mit dem Ziel, einen Teil der Grundversorgung für die Bevölkerung zu erwirtschaften. Eine lebensnotwendige Strategie in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, die von Hunger und Not geprägt waren.

Erst viel später wandelte sich – mit zunehmendem Wohlstand – das Ziel der Gartenbesitzer. „Ab 1965 hatten wir plötzlich – auch im Verein – einen neuen Schwerpunkt: den Blumenschmuck.“ Karl Dietrich, der vor 60 Jahren seine Olga geheiratet und mit ihr das Haus seiner Schwiegereltern übernommen hat, hat dabei stets den Grundsatz des damaligen Vorsitzenden seines Gartenbauvereins, Walter Meier, beherzigt: Jedes Jahr einen Blumenkasten mehr. „Sobald es wieder genug zu essen gab“, erzählt der 82-Jährige, „nahm der Erholungswert des Gartens zu. Und die Neudegger Siedlung wurde als die Blumensiedlung Donauwörths bekannt.“

Vor allem der Königin der Blumen gehört seine große Liebe: Rosen, wohin das Auge blickt, wachsen im Garten der Dietrichs. Sie ranken sich an einem abgesägten Fichtenstumpf empor, sie klettern entlang der Hecken, ducken sich in Beete, wuchern in üppigen Sträuchern oder verwandeln die Hausfassade in ein Blütenmeer. Gelb, weiß, purpur, orange- und rosafarben setzen sie Akzente in allen Ecken. Und er kennt sie alle mit Namen – ob es „Die schöne Koblenzerin“ ist, „Diana“, „Marieluise Marjan“, Schneewittchen“ oder all die anderen. Wir haben rund 200 Rosen in unserem Garten“, freut sich Karl Dietrich, für den bei Farben die Überzeugung gilt: Hauptsache bunt!

Damit sie gedeihen, hat er sich in Fortbildungen und autodidaktisch alles Wissenswerte angeeignet. Aber auch bei seinen Eltern und Schwiegereltern hat er sich so manches abgeschaut. Folgenden Tipp nimmt er sich noch heute zu Herzen: „Bua, du musch jetzt des da wegschneida und dann schaua, was dir der Baum sagt.“ Karl Dietrich „schaut“ noch heute, was ihm die Pflanzen „sagen“, wenn er ihnen mit der Säge oder mit der Schere zu Leibe rückt. Und er kann ihre Sprache deuten – das beweist sein Garten. Denn wegschneiden bedeutet bei richtigem Wissen Wachstum: „Ich muss nicht etwas wegschneiden, sondern etwas hinschneiden“, sagt Karl Dietrich und schmunzelt über dieses scheinbare Paradoxon.

Ganz hat die Rose im Laufe der Jahrzehnte den Nutzgarten nicht verdrängt. Ein Schwein gibt es heute nicht mehr. Doch wer im Halbrund um das Gemüsebeet wandelt, findet – abgegrenzt von duftendem Buchs – Kartoffeln angebaut. Wer auf gekiesten Wegen hinter die nächste Biegung geht, erkennt Salat und mehr im Hochbeet. So vereinen sich Nutzen und Schönheit zu einem harmonischen Miteinander.

Und zur Flora gesellt sich Fauna. Denn Karl und Olga Dietrich legen Wert auf den Besuch von Tieren. Vögel, Igel, Eidechsen oder andere Kreaturen bekommen ihre Nischen, bekommen Lebensraum, bekommen Äpfel und anderes hingelegt, um sich wohlzufühlen. Es ist ein harmonisches, ein buntes Miteinander im Garten der Dietrichs.

Themen Folgen