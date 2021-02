06:47 Uhr

Ein Schandfleck in der Harburger Altstadt ist jetzt weg

Plus Als wahren Schandfleck haben viele Menschen ein Haus in der Altstadt in Harburg empfunden. Jetzt ist es weg - und es gibt Pläne.

Das Haus mit der Nummer 52 in der Donauwörther Straße in Harburg hat traurige Berühmtheit erlangt. Über Jahrzehnte stand es leer, verfiel zusehends und stellte an der Zufahrt in die Altstadt ein Symbol für den Niedergang des historischen Stadtzentrums dar. Nun ist der Schandfleck verschwunden.

Ein Schandfleck war dieses Gebäude in der Harburger Altstadt. Bild: Wolfgang Widemann

Ein Privatmann hat das Gebäude gekauft und abreißen lassen. „Eine Sanierung war nicht mehr möglich“, berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt. Das Haus habe nicht unter Denkmalschutz gestanden. Der neue Eigentümer des Grundstücks habe die Absicht, dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus hochzuziehen. Der Bauantrag sei vorbesprochen, aber noch nicht eingereicht.

Der Bürgermeister freut sich über das Projekt in der Altstadt: „Das ist genau der richtige Weg. Ich hoffe, es gibt Nachahmer.“

