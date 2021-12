Ein Schelm, der glaubt, Bäumenheim sei ein Musterschüler

Zu: "Neuer Marktplatz in Bäumenheim: Jetzt kommt ein Bürgersaal."

Es ist so schön in einem Schlaraffenland wie Asbach-Bäumenheim zu leben. Gibt es hier doch ein Hallenbad, das in den 60er-Jahren erbaut wurde und sanierungsbedürftig ist. Es gibt eine Sporthalle namens Schmutterhalle, die mehr als marode ist und regelmäßig von den Behörden wegen diesem Umstand beanstandet wird. Jetzt entsteht ein Bürgersaal, der angeblich 199 Plätze haben soll, und dies als Vollendung der Ortskernsanierung beschrieben wird. Es wird auch von einem Saal mit einem Fassungsvermögen von 199 Menschen geschrieben, der natürlich mit einer Gastronomie und Toilettenanlage verbunden ist. Bäumenheim wird als Musterbeispiel der schnellen Entscheidungen, der schnellen Verwirklichungen und der wohlüberlegten Planungen dargestellt und nahezu in den Himmel gehoben. Wie schaut die Realität aber wirklich aus?

Die entscheidenden Sportanlagen und Hallenbad mit Schulen sind Jahrzehnte alt. Seit Amtsantritt des jetzigen Bürgermeisters von vor siebeneinhalb Jahren wird über den Bürgersaal mit Gastronomie im Gemeinderat diskutiert. Bis heute ist kein Gastronom in Aussicht. Die wirkliche Zahl bei Betischung liegen bei dem Bürgersaal bei 89 Personen und nicht 199. Die Kosten belaufen sich auf horrende 2,5 Millionen ohne Parkhaus und Toilettenanlagen. Die Toilettenanlagen alleine kosten knapp eine Viertelmillion. Von Kostenkontrolle in diesem Bericht kein Wort. Zudem scheint es mir auch realitätsfremd, wenn von einem letzten Abschnitt in der Ortskernsanierung gesprochen wird.

Nach siebeneinhalb Jahren ist die Planung des ersten Bauabschnittes der Ortskernsanierung beendet, von Verwirklichung noch keine Rede. Es wird so getan als ob die Ortskernsanierung abgeschlossen ist. Richtig ist jedoch, dass noch mehrere Bauabschnitte folgen müssen. Wie zum Beispiel vom Rathaus bis zum Kreisverkehr an der Schule. Ein Schelm, der glaubt, angesichts eines Investitionsstaus von 30 bis 40 Millionen Euro, Bäumenheim sei ein Musterschüler. Bleibt nur zu hoffen, dass die Verwaltung und Gemeinderat am Ende sich nicht selbst blenden lassen und die Realität aus ihrem Blickwinkel verlieren.