04.05.2018

Ein Verein mit tragenden Säulen

Die Chorgemeinschaft Mauren ehrt verdiente Mitglieder

Ein Chor braucht verlässliche Sänger, die ihre Zeit dem Verein zur Verfügung stellen. Auch die Chorgemeinschaft Mauren darf sich über solche Mitglieder freuen: Für 40 Jahre aktives Singen wurde jetzt in der Generalversammlung der stellvertretende Vorsitzende Heinrich Hertle mit der Urkunde des Bayerischen Chorverbands mit Ehrennadel ausgezeichnet. Er ist eine tragende Säule im Tenor und einer der fleißigsten Sänger. Vorsitzender Walter Wiedenmann dankte ihm für seine lange aktive Treue zum Chorgesang. Anerkennung erhielten auch Monika Burgetsmeier und Karl Winter für den Besuch aller 25 Proben 2017.

Vorsitzender Wiedenmann hielt Rückschau auf das vergangene Jahr und erinnerte an 17 Veranstaltungstermine, die der Chor wahrgenommen hat. 25-mal trafen sich die Sänger außerdem zu den Proben. Der Verein besteht derzeit aus 69 Mitgliedern, davon sind 24 aktiv. Chorleiterin Heike Ritzka zeigte sich zufrieden mit den Leistungen des Chores. Es wurden wieder Gottesdienste, Jubiläen und Geburtstage mitgestaltet. Voller Begeisterung war die Chorleiterin über die hervorragende Darbietung an ihrem eigenen Geburtstag.

Auch Neuwahlen standen bei der Versammlung an. Dabei gab es einige Veränderungen. In ihren Ämtern wurden bestätigt: Vorsitzender Walter Wiedenmann, Zweiter Vorsitzender Heinrich Hertle, Schriftführerin Angelika Gröninger und Kassenprüfer Manfred Maurer. Neu gewählt sind: Petra Maurer (Kasse), Hannelore Angermeyer und Thomas Reichardt ( Beisitzer), Marianne Wiedenmann (Kassenprüferin). Stadtrat Axel Wiedenmann entlastete die Vorstandschaft und dankte dem Verein für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen. (pm)