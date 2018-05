vor 1 Min.

Ein Vierteljahrhundert ohne Pause im Vorstand

Der Obst- und Gartenbauverein ehrt verdiente Mitglieder – und zwei davon besonders.

Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Wörnitzstein haben Neuwahlen und Ehrungen im Mittelpunkt gestanden. Der Verein zählt zurzeit 150 Mitglieder.

Zahlreiche Veranstaltungen boten ein abwechslungsreiches Programm. Die beiden Wanderungen an Lichtmess und am Ostermontag wurden von der Bevölkerung gut angenommen. Weitere Aktivitäten waren das Dorfschießen, die Schnittwerkzeug-Pflege und das Binden der Maibaumkränze. Das Rettichfest sowie die Teilnahme am Gärtnerumzug im Rahmen des Donauwörther Reichsstraßenfestes waren wieder die Höhepunkte. Am Tag der offenen Gartentür konnten drei Gärten in Wörnitzstein besichtigt werden, dies wurde von zahlreichen Besuchern sehr gut angenommen. Auch an der Donau-Ries-Ausstellung beteiligte sich der Obst- und Gartenbauverein Wörnitzstein mit dem Thema Hochbeet. Für heuer stehen unter anderem noch ein Bus-Ausflug, eine Fahrradtour, die Staudentauschbörse im Herbst, sowie der Kirchweihkaffee auf dem Programm.

Vorstand stellt sich wieder zur Wahl

Einen positiven Kassenbericht konnte die Kassiererin Carola Leinauer vortragen. Erfreulicherweise stellten sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl. Als zusätzliche neue Beisitzerin konnte Martina Kapfer gewonnen werden. Die Neuwahlen brachten also folgendes Ergebnis: Vorsitzender Gerald Melber, Zweiter Vorsitzender Armin Kleinle, Kassiererin Carola Leinauer, Schriftführerin Josefa Kapfer, Beisitzer Wally Blattner, Kathrin Dorfmüller, Hedwig Hofer, Martina Kapfer, Elfriede König, Herbert Mayr und Martina Probst.

Im Anschluss an die Neuwahlen ehrten der Kreisvorsitzende Karl Heinz Bruckmoser und Rosenkönigin Karina Strehle verdiente Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue in Wörnitzstein. Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft beim Gartenbauverein erhielten Gerald Beier, Ursula und Wilhelm Christ, Veronika Deisenhofer, Petra Häckel, Reinhold Hörmann, Magdalena und Ludwig Kapfer, Rita Lenz, Irene und Herbert Mayr, Richard Schuster, Hannelore Stahl und Ludwig Strobel. Für ihre 25-jährige ununterbrochene Tätigkeit im Vorstand wurden außerdem Gerald Melber und Wally Blattner mit der goldenen Ehrennadel überrascht.