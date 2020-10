18:14 Uhr

Ein Wemdinger ist seit 40 Jahren Diakon

Plus Werner Appl aus Wemding ist seit 40 Jahren Diakon. In der Diözese Eichstätt war er der erste, der dieses Amt übernahm.

Von Wolfgang Widemann

Werner Appl ist seit seiner Kindheit der katholischen Kirche eng verbunden. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, wirkte als Ministrant in seinem Heimatort Wemding und besuchte das Internat der Mariannhiller Missionare in Reimlingen. Als Erwachsener gehörte er dem Pfarrgemeinde- und dem Diözesanrat an. So etwas prägt. Auch wenn Appl als junger Mann ein ganz normales bürgerliches Leben führte, heiratete, eine Familie gründete und als Kaufmann sein Schuhgeschäft samt Buchhandlung am Marktplatz führte – er fühlte sich zum Dienst in der Kirche berufen. Also ging er Mitte der 1970er Jahre auf die Verantwortlichen der Diözese Eichstätt zu. Werner Appl wollte Ständiger Diakon werden. Dieser Wunsch erfüllte sich 1980. Am vergangenen Wochenende feierte Appl sein 40-jähriges Diakon-Jubiläum. Dazu kam eigens Bischof Gregor Maria Hanke nach Wemding.

Das Amt des Ständigen Diakon war im Laufe der Geschichte vergessen worden

Das Diakonat kannte man in der katholischen Kirche bis vor gut 50 Jahren nur als Durchgangsstation auf dem Weg zum Priesteramt. Dies änderte sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965). Das Ständige Diakonat, das es dem Wemdinger Stadtpfarrer Wolfgang Gebert zufolge bereits in der Urkirche gegeben hatte und im Laufe der Geschichte vergessen worden war, wurde „wieder neu entdeckt“ und als eigener Stand in der Kirche auf für verheiratete Männer geöffnet – wenn diese mindestens 35 Jahre alt sind.

In Eichstätt rannte Appl mit seiner Anfrage freilich keine offenen Türen ein. „Mein Bistum ist erst erschrocken“, erinnert sich der 83-Jährige. Viele Priester in der Diözese hätten damals noch gedacht, es seien genügend Pfarrer vorhanden. Er habe aber in Bischof Alois Brems einen Fürsprecher gehabt – und als erster Mann im Eichstätter Bereich die Ausbildung zum Diakon machen dürfen. Dies geschah in Augsburg. Das benachbarte Bistum sei da schon viel weiter gewesen, berichtet Appl.

Ein Geschäftsmann und Familienvater aus Wemding am Weihealtar

Nach einem Theologie-Fernstudium, das drei Jahre und neun Monate dauerte, war es soweit: Bischof Brems weihte Werner Appl in Wemding durch Handauflegung zum Diakon. Ein Familienvater und Geschäftsmann am Weihealtar – das sei wirklich etwas Neues gewesen und habe, was man sich heutzutage kaum noch vorstellen könne, manchen Katholiken durchaus irritiert.

Werner Appl darf zwar keine Messen feiern oder die Beichte abnehmen, aber er darf taufen, Paare trauen, predigen, kranke und alte Menschen seelsorgerisch begleiten sowie Beerdigungen halten. Dies tat er vor allem in Wemding, einige Zeit auch in Huisheim, Gosheim und Mündling sowie immer wieder vertretungsweise in umliegenden Pfarreien. Dies geschah alles ehrenamtlich. „Ich stand zeitlebens auf keiner Gehaltsliste einer Diözese“, erklärt Appl. Sein Geld habe er weiterhin mit seinem Geschäft verdient. In diesem war er wegen seiner kirchlichen Verpflichtungen freilich oft abwesend: „Heute ginge es nicht mehr, wenn ich im Laden so viel fehlen würde.“ Seine Tätigkeit als Diakon habe er in all den Jahren nur ausüben können, „weil mir meine Frau und meine Tochter mit viel Verständnis den Rücken freigehalten haben“.

Was den 83-Jährigen am meisten freut: „Die Wemdinger haben meinen Dienst von Anfang an angenommen.“ Pfarrer an seiner Seite kamen und gingen, Werner Appl aber blieb. So wurde er in der Stadt zu einer Institution.

Inzwischen müsse er freilich seinem Alter Tribut zollen. Körperlich sei er leider nicht mehr so fit. Das Laufen bereite ihm Probleme. „In dem Alter gilt es loszulassen“, sagt Appl ohne Wehmut. Was ihm einzig schwergefallen sei: Er könne Pfarrvikar Reiner Herteis, der blind ist, nicht mehr begleiten. Dies habe er zehn Jahre lang mit großer Erfüllung getan.

Gerne sähe es der Diakon, wenn sich die katholische Kirche mehr öffnen würde. Die Zusammenlegungen von Pfarreien zu größeren Einheiten sieht er kritisch.

Zum Jubiläum des Diakons kommt Bischof Hanke nach Wemding

Zum seinem Jubiläum erhielt Appl hohen Besuch. Der Eichstätter Bischof Hanke zelebrierte in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram einen Festgottesdienst. Bei diesem bezeichnete er Appl als „Urgestein des Diakonats“. Mit der Wiedereinführung des Ständigen Diakons seien „ein lange Zeit vergessener Schatz gehoben und die Gnadenfülle des Amts wieder entdeckt worden“. Hanke verglich das Amt des Diakons mit einem Gärtner, der „durch seinen Dienst das Wachstum im Glauben fördert“. Ein Diakon sei in besonderer Weise „Verkünder des Evangeliums“.

Nach dem Gottesdienst versammelt sich die Gäste im Haus St. Emmeram zu einem Festakt. Diakon Thomas Rieger berichtete bei dieser Gelegenheit, dass es in der Diözese Eichstätt aktuell 47 Ständige Diakone gebe. Für die Pfarrgemeinde gratulierte Stadtpfarrer Gebert.

Werner Appl sieht seinen Dienst als Diakon als lebenslange Aufgabe – wenn auch inzwischen in stark reduziertem Umfang. Er engagiert sich für die franziskanische Gemeinschaft und hält einmal im Monat beim Friedensgebet die Predigt. Für das kommende Jahr hat er sich zudem einen Termin fest vorgemerkt: „Im Frühjahr traue ich meinen Enkel.“ (mit seer)

