Ein Wohlstands-Landkreis?

Donau-Ries-Kreis steht auf einer Rangliste besser da als umliegende Regionen – vor allem bei einem Indikator

Von Viktor Turad

Städte und Kreise stehen in einem starken Standortwettbewerb um Einwohner, Fachkräfte, Investitionen, Erweiterungen und Ansiedlungen und den Infrastrukturausbau. Der „Zukunftsatlas 2019“, so heißt es in einer Mitteilung der Prognos AG, die das Zahlenwerk kürzlich vorgelegt hat, soll Orientierung im Standortwettbewerb geben: „Der Zukunftsatlas dient damit als zentrales Instrument der Gestaltung zukunftsorientierter Strategieprozesse der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie von Investor-Entscheidungen. Die Zukunftsperspektiven der Regionen werden in Anlehnung an zahlreiche Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung anhand eines Zukunftsindex bestimmt.“

Beim „Zukunftsatlas“ handelt es sich um eine Rangliste aller 401 Kreise, beziehungsweise kreisfreien Städte in Deutschland. Der Landkreis Donau-Ries kommt in der Gesamtwertung auf Rang 135, Neuburg-Schrobenhausen auf 202, Dillingen auf 232, der Ostalbkreis auf Platz 59, der Kreis Heidenheim auf Rang 124. Beim Wohlstand und der sozialen Lage aber überflügelt der Donau-Ries-Kreis alle benachbarten Kreise. Seit 2004 wird alle drei Jahre die Zukunftsfestigkeit der deutschen Regionen einander anhand ausgewählter makro- und sozioökonomischer Faktoren gegenübergestellt. Damit sei das Werk die einzige deutschlandweite Rangliste, die regionale Entwicklungen bereits seit mehr als 15 Jahren sichtbar mache und eine lange Serie der Entwicklungstendenzen im Sinne eines Monitorings aufspanne.

Der Zukunftsindex basiert der Mitteilung zufolge auf 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren, die sich vier großen Bereichen zuordnen lassen: Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, Wohlstand und soziale Lage. Die 29 Indikatoren unterteilen sich in Stärke und Dynamik. Die Stärkeindikatoren geben Auskunft über die Standortstärke eines Kreises. Zum Beispiel: Ziehen junge Menschen mehrheitlich zu oder wandern diese mehrheitlich eher ab? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie viele Patente werden in der Region angemeldet?

Die Dynamikindikatoren bilden ab, wie sich der Kreis entwickelt hat. Steigt die Bevölkerungszahl? Konnte der Kreis Beschäftigung aufbauen? Die Indikatoren werden flächendeckend auf der Kreisebene abgebildet, also auf der kleinsten gemeinsamen Ebene, auf der Daten für alle Regionen umfänglich verfügbar sind.

Im Donau-Ries-Kreis und der Nachbarschaft ergibt sich konkret folgendes Bild: Beim Wohlstand und der sozialen Lage überflügelt der Landkreis alle Nachbarn. Er kommt auf Rang 40, dicht gefolgt vom Ostalbkreis (44). Neuburg-Schrobenhausen liegt auf Platz 71, Dillingen auf 131 knapp hinter Heidenheim auf 125. Bei der Dynamik nimmt der Landkreis Donau-Ries Platz 131 ein, der Kreis Dillingen Platz 328, gefolgt vom Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf 350. Der Ostalbkreis ist bei 112 gelistet. Bei der Stärke liegt der Donau-Ries-Kreis auf Platz 149, Neuburg-Schrobenhausen auf 170, Dillingen auf 203, der Ostalbkreis auf 58, der Landkreis Heidenheim auf 124. Bei der Demografie kommt der Landkreis auf Rang 131 und muss damit Neuburg-Schrobenhausen (107) den Vortritt lassen, liegt aber vor Dillingen (248). Der Ostalbkreis erreicht hier Rang 189.

Beim Arbeitsmarkt reicht es trotz der äußerst niedrigen Arbeitslosenquote „nur“ für Position 109, gefolgt von Dillingen (193) und Neuburg-Schrobenhausen (337). Der Ostalbkreis liegt deutlich vorn: Platz 87. Gut liegt der Landkreis Donau-Ries bei Wettbewerb und Innovation mit Platz 140, nicht schlecht machen sich hier auch Neuburg-Schrobenhausen mit Rang 71 und Dillingen mit Platz 131. Der Ostalbkreis: Platz 53. Der Wohnungsmarkt schließlich wird im Landkreis Donau-Ries als angespannt mit durchschnittlicher Wohnungsbaulücke eingestuft. Sowohl in Neuburg-Schrobenhausen als auch in Dillingen und im Ostalbkreis gilt er als entspannt ohne Wohnungsbaulücke.

Die Prognos AG ist nach eigenen Angaben eines der führenden und zugleich ältesten Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas. Seit 60 Jahren unterstützen Prognose-Experten Auftraggeber aus dem öffentlichen sowie privaten Sektor und entwickeln tragfähige Strategien für die Zukunft.

