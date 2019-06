vor 18 Min.

Ein Zeichen für das Lesen

Die Pfarr- und Stadtbücherei Monheim wird mit dem „Lesezeichen“ des Bayernwerks ausgezeichnet

Die Bewerbung hat sich gelohnt: Die Pfarr- und Stadtbücherei in Monheim erhält eines der begehrten „Lesezeichen“. Diesen mit 1000 Euro dotierten Preis vergibt die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) in Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek/Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und dem Sankt Michaelsbund jährlich an 50 Bibliotheken in ganz Bayern. Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer nahm den Preis für die Einrichtung entgegen.

„Die Bücherei trägt mit ihrer Arbeit zur Förderung des Lesens bei. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig, junge Menschen fürs Lesen zu begeistern. Das unterstützen wir mit dem Lesezeichen“, sagte Stephan Leibl von Bayernwerk bei der Übergabe. Büchereileiterin Mariele Lettenbauer bedankte sich für die Würdigung ihrer Einrichtung.

Als besondere Leistung hob Stephan Leibl die nachhaltigen Anstrengungen der öffentlichen Einrichtung hervor, mit immer neuen Ideen, Kindern Freude am Lesen zu vermitteln. Damit habe sie sich den Preis mehr als verdient. Aber auch, wenn besonders Engagement gerne gewürdigt wird: Die Chance auf einen Gewinn ist beim „Lesezeichen“ des Bayernwerks mit jährlich 50 Preisträgern relativ hoch. Wer es nicht geschafft hat, kann sich in der nächsten Runde bewerben. Das Preisgeld von 1000 Euro ist zweckgebunden und dient dem Kauf neuer Bücher und Medien.

Um ein „Lesezeichen“ können sich ausschließlich öffentliche Bibliotheken und Büchereien in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft in Städten und Gemeinden bis 100000 Einwohner bewerben. Kindergarten- und Schulbibliotheken sowie privat getragene Bibliotheken sind vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. Für dieses Jahr ist die Bewerbungsphase beendet, die neue Runde startet Anfang 2020.

Neben dem „Lesezeichen“ vergibt das Bayernwerk auch den Kinderbibliothekspreis, bei dem jährlich fünf Kinderbibliotheken Preisgelder von jeweils 5000 Euro erhalten. Insgesamt beläuft sich die jährliche Förderung von Büchereien durch das Bayernwerk auf 77500 Euro. (dz)

